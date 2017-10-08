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15:20 (мск), источник: Интерфакс

В Барселоне десятки тысяч человек на акции выступили за единство Испании

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU — Десятки тысяч человек вышли на улицы Барселоны, выступая против независимости Каталонии от Испании, передает в воскресенье телерадиокорпорация BBC.

Источник: Reuters
По ее данным, многие митингующие несут в руках как испанские, так и каталонские флаги. Помимо этого, демонстранты выкрикивают лозунги «Я — испанец» и «Каталония — это Испания».

Накануне демонстрации в поддержку единства Испании прошли и в других городах страны, в том числе в Мадриде.

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Ранее в воскресенье премьер Испании Мариано Рахой заявил, что испанское правительство не допустит отделения Каталонии от страны и сделает все для сохранения национального единства.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

Мадрид объявил, что не намерен вести переговоры с Барселоной из-за того, что считает этот референдум нелегитимным.

Несмотря на это, местные политики, которые выступают за независимость региона, собираются в понедельник 9 октября начать пленарную сессию парламента Каталонии для обсуждения последствий референдума.

В Испании продолжают бушевать политические разногласия
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07:12 (мск)© Ньюстюб
3 комментарияк этой статье
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Комментарии3
Комментарии
3
Александр Борбоев
Студенты - двигатель социального прогресса - требуют место под солнцем, должности государственные и муниципальные, а под короной испанской им не видеть ....
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