В Барселоне десятки тысяч человек на акции выступили за единство Испании

По ее данным, многие митингующие несут в руках как испанские, так и каталонские флаги. Помимо этого, демонстранты выкрикивают лозунги «Я — испанец» и «Каталония — это Испания».
Накануне демонстрации в поддержку единства Испании прошли и в других городах страны, в том числе в Мадриде.
Ранее в воскресенье премьер Испании Мариано Рахой заявил, что испанское правительство не допустит отделения Каталонии от страны и сделает все для сохранения национального единства.
1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.
Мадрид объявил, что не намерен вести переговоры с Барселоной из-за того, что считает этот референдум нелегитимным.
Несмотря на это, местные политики, которые выступают за независимость региона, собираются в понедельник 9 октября начать пленарную сессию парламента Каталонии для обсуждения последствий референдума.