Первые лица Среднего Урала поздравили Эдуарда Росселя с юбилеем

Источник: Аргументы и факты

Сегодня, 8 октября, первому губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю исполнилось 80 лет. Известного уральского политика поздравили первые лица уральского региона, среди которых оказались губернатор Евгений Куйвашев, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова и многие другие чиновники.

Глава уральского региона поздравил Эдуарда Росселя поздравительной телеграммой. «Своим статусом лидера Свердловская область во многом обязана Вашей плодотворной деятельности на посту губернатора. Мы высоко ценим тот огромный вклад, который Вы внесли в развитие нашего региона», — написал Евгений Куйвашев.

«Трудно представить, чего бы лишились мы, если бы Россель не стал нашим губернатором. Чувство защищенности, которое мы испытывали с губернатором, за которым мы как за каменной стеной жили. Да, критиковали, бастовали, требовали. Но ко всему он относился с пониманием. Он политик, который опережает время», — отметила Татьяна Мерзлякова на странице Facebook.

Однако ранним утром первые поздравления в Сети прозвучали от постоянного помощника Эдуарда Росселя — председателя регионального Союза журналистов Александра Левина. «Сегодня день рождения у первого губернатора Свердловской области Эдуарда Эргартовича Росселя. Ему исполнилось 80 лет! Желаю этому замечательному человеку крепкого здоровья и долгих лет жизни! Мне очень повезло, что без малого двадцать лет — практически ежедневно — я работал с Росселем, пройдя с ним за эти годы серьезную жизненную школу», — написал он.