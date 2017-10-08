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14:33 (мск), источник: Uzdaily.uz

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Таджикистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Таджикистана в связи кончиной старшего брата главы Таджикистана Нуриддина Рахмона.

Источник: Uzdaily.uz

В послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на имя Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона отмечается: «С чувством глубокой скорби воспринял весть о преждевременной кончине Вашего старшего брата Нуриддина Рахмона».

Глава Узбекистана выразил Президенту Таджикистана самые искренние соболезнования в связи с постигшей тяжелой утратой.

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