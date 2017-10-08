Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Таджикистана
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Таджикистана в связи кончиной старшего брата главы Таджикистана Нуриддина Рахмона.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Таджикистана в связи кончиной старшего брата главы Таджикистана Нуриддина Рахмона.
В послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на имя Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона отмечается: «С чувством глубокой скорби воспринял весть о преждевременной кончине Вашего старшего брата Нуриддина Рахмона».
Глава Узбекистана выразил Президенту Таджикистана самые искренние соболезнования в связи с постигшей тяжелой утратой.