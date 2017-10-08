Сатпаев прокомментировал последние высказывания Атамбаева

«Алмазбек Атамбаев первая “хромая утка” в Центральной Азии, которая после выборов хочет казаться “орлом” внутри страны наехав на Казахстан. С политической точки зрения такая смелость продиктована не только предвыборной суетой, но и двумя другими моментами. Во-первых, уверенностью в том, что эпоха центрально-азиатских патриархов уже уходит. В Бишкеке уже жду, что после Узбекистана следующим будет Казахстан. А когда лев слабеет, его рано или поздно, могут клевать даже “хромые утки”, — отметил Сатпаев. Во-вторых, по его словам, четкий намек на то, что новых “старших братьев” в регионе не ждут.»При этом было бы ошибкой считать, что все эти заявления Атамбаева подпитывались только предвыборной кампанией. Обиды копились давно. Трещины между нашими странами образовались гораздо раньше. Например, первые серьезные претензии к Астане руководство Кыргызстана стали выдвигать задолго до президентских выборов. И они начались с момента вхождения Кыргызстана в ЕАЭС, где по мнению Бишкека казахстанская сторона создавала искусственно препятствия для выхода кыргызской продукции на рынок ЕАЭС. Тогда и пробежала одна из «черных кошек» взаимного недоверия. Даже выделенные Казахстаном 100 миллионов долларов эти трещины не заделали. В ЕАЭС Бишкек стал ближе к Москве, которая активно лоббировала расширение ЕАЭС за счет Армении и Кыргызстана. И в этом плане не менее интересен вопрос на кого в кыргызской выборной кампании сделал ставку Кремль, где, судя по российским СМИ, также были не очень довольны креатурой Атамбаева в лице Сооронбая Жээнбекова", — пояснил Сатпаев.