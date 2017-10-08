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16:22 (мск), источник: Tengrinews

Сатпаев прокомментировал последние высказывания Атамбаева

Политолог Досым Сатпаев прокомментировал недавние заявления президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в отношении Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Свою позицию политолог изложил в Facebook.

«Алмазбек Атамбаев первая “хромая утка” в Центральной Азии, которая после выборов хочет казаться “орлом” внутри страны наехав на Казахстан. С политической точки зрения такая смелость продиктована не только предвыборной суетой, но и двумя другими моментами. Во-первых, уверенностью в том, что эпоха центрально-азиатских патриархов уже уходит. В Бишкеке уже жду, что после Узбекистана следующим будет Казахстан. А когда лев слабеет, его рано или поздно, могут клевать даже “хромые утки”, — отметил Сатпаев. Во-вторых, по его словам, четкий намек на то, что новых “старших братьев” в регионе не ждутПри этом было бы ошибкой считать, что все эти заявления Атамбаева подпитывались только предвыборной кампанией. Обиды копились давно. Трещины между нашими странами образовались гораздо раньше. Например, первые серьезные претензии к Астане руководство Кыргызстана стали выдвигать задолго до президентских выборов. И они начались с момента вхождения Кыргызстана в ЕАЭС, где по мнению Бишкека казахстанская сторона создавала искусственно препятствия для выхода кыргызской продукции на рынок ЕАЭС. Тогда и пробежала одна из «черных кошек» взаимного недоверия. Даже выделенные Казахстаном 100 миллионов долларов эти трещины не заделали. В ЕАЭС Бишкек стал ближе к Москве, которая активно лоббировала расширение ЕАЭС за счет Армении и Кыргызстана. И в этом плане не менее интересен вопрос на кого в кыргызской выборной кампании сделал ставку Кремль, где, судя по российским СМИ, также были не очень довольны креатурой Атамбаева в лице Сооронбая Жээнбекова", — пояснил Сатпаев.

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Он добавил, что судя по частым визитам Атамбаева в Москву он пытался укрепить позиции своего преемника.

«Но кто бы ни был после Атамбаев ему придется не только работать и с Астаной, и с Москвой, но также делить власть с будущим премьер-министром, чьи внешнеполитических предпочтения пока неизвестны. Поэтому для Акорды фигура кыргызского премьера должна быть даже более интересной, чем все кандидаты на пост президента, включая Омурбека Бабанова. Ведь речь в том числе идет о защите казахстанских инвестиций в Кыргызстане, где с этим давно возникли серьезные проблемы. Так что после выборов нас еще ждут новые политические сюрпризы. Тем более и Атамбаев также пока не собирается уходить с политической сцены», — заключил политолог.

Напомним, ранее МИД Казахстана сделал заявление после высказываний президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в адрес Казахстана. МИД выразил решительный протест и считает их недопустимыми в отношениях между двумя дружественными государствами. Позже словам главы Кыргызстана дал оценку политолог Ерлан Карин, отмечая что «вестись на эти провокации не стоит».

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