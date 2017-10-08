«Лаборатория Касперского» ответила на обвинения в чтении данных клиентов
Компания «Лаборатория Касперского» официально обратилась к международной
Компания «Лаборатория Касперского» официально обратилась к международной
Кроме того, «Лаборатория Касперского» потребовали прекратить использовать ее товарные знаки, «тем более с искажением, и не повторять таких действий в будущем». Российская компания напомнила, что использование товарных знаков запрещено европейским законодательством, и каждое такое нарушение может повлечь штраф или требование компенсации.
В «Лаборатории Касперского» отметили, что исполнительный директор NovaStor Штефан Утцингер извинился перед ней и сказал, что не знал о содержании писем, которые рассылала его компания. Он пообещал, что в ближайшее время разберется с ситуацией и «не допустит нарушения прав “Лаборатории Касперского” ни в каком аспекте».
В четверг, 5 октября, РБК сообщал, что NovaStor разослала своим потенциальным клиентам и партнерам в Европе электронные письма, в которых предупреждала об опасности использования продуктов российских
Представитель «Лаборатории Касперского» Денис Зенкин сказал, что NovaStor не первая
Корпорация NovaStor была основана в 1987 году, ее
В Соединенных Штатах выразили обеспокоенность тем, что некоторые представители российской компании имеют связи с российской разведкой и другими государственными органами России. Кроме того, в Вашингтоне заявили, что российское законодательство позволяет спецслужбам попросить у «Лаборатории» предоставить им информацию.
В «Лаборатории Касперского» заявили, что обвинения со стороны США необоснованны, и отметили у нее нет политических связей ни с одним государством мира. В российской компании подчеркнули, что она никогда не помогала и не будет помогать ни одному правительству в попытках кибершпионажа.