«Лаборатория Касперского» ответила на обвинения в чтении данных клиентов

Источник: AP 2017

Кроме того, «Лаборатория Касперского» потребовали прекратить использовать ее товарные знаки, «тем более с искажением, и не повторять таких действий в будущем». Российская компания напомнила, что использование товарных знаков запрещено европейским законодательством, и каждое такое нарушение может повлечь штраф или требование компенсации.



В «Лаборатории Касперского» отметили, что исполнительный директор NovaStor Штефан Утцингер извинился перед ней и сказал, что не знал о содержании писем, которые рассылала его компания. Он пообещал, что в ближайшее время разберется с ситуацией и «не допустит нарушения прав “Лаборатории Касперского” ни в каком аспекте».

В российский компании отметили, что она потребовала от NovaStor денежной компенсации за распространение ложной информации и за нарушение прав на товарные знаки. Юристы обеих компаний обсудят данный вопрос «в ближайшее время», отмечается в сообщении «Лаборатории Касперского».

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В четверг, 5 октября, РБК сообщал, что NovaStor разослала своим потенциальным клиентам и партнерам в Европе электронные письма, в которых предупреждала об опасности использования продуктов российских компаний-конкурентов, а именно «Лаборатории Касперского», Veeam и Acronis. «Существует опасность, что хранящиеся у вас данные будут прочитаны», — отмечается в письмах.

Представитель «Лаборатории Касперского» Денис Зенкин сказал, что NovaStor не первая компания-конкурент, которая пытается использоваться ситуацию в США в свою пользу. По его словам, некоторые представители бизнеса в области кибербезопаности начали заниматься подобным «еще летом». Зенкин отметил, что первые лица таких компаний приносили свои извинения, в том числе производители антивирусов Avira и Malwarebytes, а реакция пользователей была «резко негативной».

Корпорация NovaStor была основана в 1987 году, ее штаб-квартира находится в Швейцарии, а офисы — в США и Германии. Она разрабатывает программное обеспечение для резервного копирования, восстановления и защиты данных.

В июле администрация Белого дома исключила «Лабораторию Касперского» из числа поставщиков. В сентябре Министерство внутренней безопасности США обязало все госучреждения прекратить использовать антивирус «Лаборатории Касперского» и заменить его на другое ПО.

В Соединенных Штатах выразили обеспокоенность тем, что некоторые представители российской компании имеют связи с российской разведкой и другими государственными органами России. Кроме того, в Вашингтоне заявили, что российское законодательство позволяет спецслужбам попросить у «Лаборатории» предоставить им информацию.