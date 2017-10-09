Французское окно в Европу
«Ъ» узнал о планах президента Эмманюэля Макрона приехать на Петербургский экономический форум.
«Ъ» узнал о планах президента Эмманюэля Макрона приехать на Петербургский экономический форум.
Как стало известно «Ъ», в Париже готовы принять предложение российских властей о приезде президента Эмманюэля Макрона в мае будущего года в
«Причина чисто формальная, но вполне уважительная, — объясняет собеседник “Ъ” в Париже.— Президентские выборы в России состоятся только в марте, и хотя мы предвидим их исход, было бы не совсем правильно принимать уже сейчас приглашение еще не переизбранного Владимира Путина».
Как выяснил «Ъ», приглашение посетить Россию президент Путин передал своему французскому коллеге 29 мая, во время их переговоров в Версале. В дальнейшем по дипломатическим каналам прорабатывались разные сроки поездки — в частности, обсуждались варианты приезда господина Макрона в Москву в декабре 2017 года или в самом начале января 2018-го. От последнего варианта было решено отказаться, так как в этом случае визит попадал бы на новогодние и рождественские каникулы в России.
В России традиционно уделяют особое внимание тому, какие зарубежные гости приезжают на это мероприятие.
В 2016 году, в разгар противостояния Москвы и ЕС по Украине, самым заметным европейским участником ПМЭФ был итальянский премьер Маттео Ренци, в значительной степени способствовавший тому, что накал конфронтации между Россией и Европой снизился.
С 1 по 3 июня 2017 года главным иностранным гостем ПМЭФ стал
«Приезд президента Франции именно в этом качестве именно в это время был бы хорошей идеей», — сообщил «Ъ» информированный собеседник в российской столице, в сферу компетенции которого входят связи с Францией. По его мнению, к маю следующего года в отношениях между Россией и странами ЕС «возникнет благоприятная ситуация для того, чтобы растопить лед».
«Прежде всего, как мы надеемся, возникнет ясность с ситуацией вокруг Украины, — продолжает собеседник “Ъ”.— Либо удастся продвинуться в реализации плана Владимира Путина по размещению в Донбассе миротворцев ООН. Либо станет ясно, что прогресса не происходит по вине не Москвы, а Киева. А стало быть, ЕС может прийти к выводу, что нет смысла продолжать давление исключительно на Россию».
В конце первого полугодия 2018 года 28 государств—членов ЕС вновь будут обсуждать вопрос о продлении на очередные шесть месяцев санкций в отношении России. Как считает собеседник «Ъ» в Москве, «к этому времени сторонники снижения уровня конфронтации получат веские доводы в пользу того, что санкции можно если не отменить, то хотя бы смягчить».
«В этом контексте визит в Петербург президента Франции будет свидетельствовать о том, что Париж, один из европейских тяжеловесов и участник нормандского формата, постепенно смещается в лагерь сторонников нормализации отношений с Россией. В
Максим Юсин