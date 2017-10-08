Семашко к концу года ожидает рост ВВП в размере 1,7%

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 окт — Sputnik. Темпы роста ВВП по итогам 2017 года может составить порядка 1,7%, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» вице-премьер республики Владимир Семашко.

Белорусские чиновники констатируют: экономика республики вышла из рецессии. Уже по итогам первых восьми месяцев этого года ВВП вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Тяговая лошадка — промышленность, там рост 105,5%. Сельское хозяйство — где-то 102−103% по году будет, зато немного вырастет строительство», — рассказал вице-премьер.

По словам заместителя премьер-министра, по итогам года правительство ожидает показатель ВВП в101,7% по сравнению с итогами предыдущего.