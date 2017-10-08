Семашко к концу года ожидает рост ВВП в размере 1,7%
«Тяговой лошадкой» белорусской экономики остается промышленность.
«Тяговой лошадкой» белорусской экономики остается промышленность.
МИНСК, 8 окт — Sputnik. Темпы роста ВВП по итогам 2017 года может составить порядка 1,7%, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1»
Белорусские чиновники констатируют: экономика республики вышла из рецессии. Уже по итогам первых восьми месяцев этого года ВВП вырос на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Тяговая лошадка — промышленность, там рост 105,5%. Сельское хозяйство —
По словам заместителя
Отдельно Семашко отметил политику Национального банка, который продолжает постепенно снижать ставку рефинансирования — этот показатель уже опустился до рекордного за несколько лет значения.