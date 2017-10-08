США приостановили выдачу неиммиграционных виз в Турции

Источник: Reuters

Посольство США в Турции ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

Читайте также Вашингтон приостановил выдачу американских виз на Кубе

«Последние события заставили правительство США пересмотреть вопрос об обязательствах правительства Турции в отношении безопасности дипмиссий США и их персонала. Для того чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех американских дипмиссиях в Турции», — говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter.