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22:46 (мск), источник: РИА Новости

США приостановили выдачу неиммиграционных виз в Турции

АНКАРА, 8 окт — РИА Новости. Посольство США в Анкаре объявило в воскресенье о приостановке выдачи неиммиграционных виз в американских дипмиссиях в Турции.

Источник: Reuters

Посольство США в Турции ранее заявило, что правительство США выражает глубокую обеспокоенность арестом сотрудника американского генконсульства в Стамбуле Метина Топуза и считает выдвинутые против него обвинения необоснованными и подрывающими давние партнерские отношения с Турцией.

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«Последние события заставили правительство США пересмотреть вопрос об обязательствах правительства Турции в отношении безопасности дипмиссий США и их персонала. Для того чтобы свести к минимуму количество посетителей нашего посольства и консульств, мы приостановили все неиммиграционные визовые услуги во всех американских дипмиссиях в Турции», — говорится в заявлении посольства, опубликованном в Twitter.

В среду турецкий суд арестовал Топуза по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), на которого власти Турции возложили ответственность за попытку переворота в июле прошлого года и потребовали от США его экстрадиции. По сообщениям турецких СМИ, Топуз обвиняется в подрыве конституционного строя, шпионской деятельности и попытке свергнуть турецкое правительство. Он также подозревается в связях с бывшим прокурором Зекерией Озом и офицерами полиции, расследовавшими громкое дело о коррупции в высших эшелонах власти в декабре 2013 года.

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