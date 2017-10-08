Госдума будет разъяснять законы в социальных сетях
Эксперты опасаются, что в ответ Думу начнут троллить еще сильнее.
Эксперты опасаются, что в ответ Думу начнут троллить еще сильнее.
Госдума к ноябрю запустит три образовательных проекта, призванных разъяснять гражданам законы, которые они не понимают.
Их пользователи «регулярно задают вопросы по различным инициативам и зачастую неверно интерпретируют принимаемые законы», говорит собеседник в аппарате. Объединенная редакция Госдумы по соцсетям стала проводить разъяснительную работу в «доступных формах», размещая видео, инфографику, графические карточки законопроектов. «Крайне важно в доступном виде разъяснять гражданам принимаемые законы, в противном случае это порождает непонимание и недовольство», — добавляет собеседник в аппарате.
Чтобы увеличить охват аудитории, Дума,
Третий проект поможет собирать обращения граждан через соцсети, что, как утверждает сотрудник аппарата, не используется пока ни одним другим органом власти. Дума закажет специальное приложение, которое будет собирать всю необходимую для подачи обращения информацию и передавать ее в существующую систему по сбору обращений граждан.
Есть общий тренд — заменять общение с избирателями виртуальными симуляциями, за которыми невозможно отследить качество, отмечает политолог Александр Кынев. Опыт говорит о том, что памятки и комментарии к законам пишут чиновники и для чиновников, объясняет он. Ничего плохого в образовательной программе нет, но она не должна быть заменой живого общения с гражданами. За последний месяц каждую новость Госдумы в официальной группе в сети «В контакте» читало 10 000 человек, для сравнения: записи в аккаунте Владимира Жириновского набирают в среднем 49 000, говорит директор по технологиям агентства «Интернет-агитация» Валерий Соловьев.
«Самый популярный пост за последний месяц как раз связан с карточками о законах, которые планирует продвигать РОЦИТ. При этом реакция подписчиков в комментариях оказалась скорее негативной, хотя для соцсетей это обычно», — отмечает эксперт. Он уверен, что запуск хэштега «#ДумаОтвечает» спровоцирует троллинг со стороны протестной аудитории — контенту Госдумы не хватает вирусности, креатива, он мало привлекает массового пользователя, но в сравнении с прежним созывом сделан шаг вперед.