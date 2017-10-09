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15:38 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Китае готовятся к съезду Компартии. Чего от него ждать?

Каждые пять лет Китай выбирает новых лидеров партии и членов коммунистического парламента.

Источник: AFP 2017

В середине октября делегаты Коммунистической партии Китая (КПК) съедутся со всей страны в Дом народных собраний в Пекине.

На съезде выбирают лидеров партии, которым предстоит вершить судьбами 1,3 миллиарда человек — большая часть которых не имеет права голоса — и управлять экономикой, занимающей второе место в мире.

19-й съезд КПК откроется 18 октября. От него ждут масштабных изменений в руководстве партии. При этом нынешний лидер КПК и глава государства Си Цзиньпин, скорее всего, останется у руля.

Чем занимается политбюро?

Съезд состоит из 2300 человек, однако в этот раз на него отобрали только 2287 делегатов. Как сообщают СМИ, причина этого в «неподобающем поведении» остальных 13-ти.

Новых китайских лидеров объявляют в Доме народных собраний в Пекине | Источник: AFP 2017

За закрытыми дверями участники съезда выберут новый состав влиятельного Центрального комитета: в него войдет около 200 человек.

Комитет, в свою очередь, выбирает членов политбюро, из которых будет сформирован свой постоянный комитет.

Это главные люди в Китае, принимающие ключевые решения. В политбюро входит 24 человека, а в постоянный комитет — семь, однако эти цифры год от года меняются.

Формально партия голосует, но в реальности многие из этих людей предварительно отбираются действующими лидерами, а комитет просто подтверждает их выбор.

Центральный комитет выбирает лидера партии — генерального секретаря — который одновременно занимает пост председателя КНР. Сейчас это Си Цзиньпин, который, вероятнее всего, останется на своей должности.

Чего ожидать в этом году?

За 19-м съездом стоит наблюдать по двум причинам.

Во-первых, Си Цзиньпин представит обширный доклад, по которому аналитики смогут понять направление политики Китая на ближайшие пять лет.

Во-вторых, постоянный комитет политбюро почти полностью обновится.

Ван Цишань руководит антикоррупционной работой, он один из главных союзников главы государства | Источник: AFP 2017

В последние годы партия устанавливала неофициальные ограничения на сроки и возраст кандидатов на определенные посты. Большинство членов политбюро уходили, когда им исполнялось 68 лет.

Поэтому сейчас может уйти в отставку 69-летний Ван Цишань, глава антикоррупционного ведомства. Однако он один из главных союзников Си, поэтому его могут убедить остаться.

Самому Си — 64, а его премьеру Ли Кэцян — 62.

На этом съезде стоит ожидать новой расстановки будущих лидеров — включая возможного преемника Си, который займет его место через пять лет.

Некоторые, однако, считают, что Си в этот раз отложит такой шаг.

Что все это значит для Си Цзиньпина?

Возможно, партию ждет всеобщая консолидация вокруг Си Цзиньпиня.

С момента прихода к власти в 2012 году он расставил новых людей на беспрецедентное количество постов, что ставит его в один ряд с такими лидерами, как Мао Цзэдун и Дэн Сяопин.

Скорее всего, лидерские позиции в партии займут его сторонники, и, возможно мы увидим усиление его политики, известной как «Мысли Си Цзиньпина» — руководящего документа партии.

Си Цзиньпин - лидер Коммунистической партии - предположительно останется на своей позиции | Источник: AFP 2017

Это может поставить его на уровень Мао в китайской политической истории.

Некоторые считают, что Си Цзиньпин может выступить с инициативой, которая бы позволила продлить его правление, ныне традиционно ограничиваемое двумя сроками.

Став во главе государства в 2012 году, Си Цзиньпин возглавил широкую антикоррупционную кампанию, в ходе которой более миллиона представителей власти были привлечены к дисциплинарной ответственности. Некоторые счиают это внутренней «чисткой» противников Си.

Возникло целое движение, названное «культом Си»: про лидера страны сочиняют пропагандистские песни, а внимание государственных СМИ обращено только на позитивные стороны его деятельности. Его называют «Папа Си» или «Дядюшка Си».

Что это значит для остального мира?

Аналитики считают, что несмотря на большие перестановки в постоянном комитете, в целом Китай продолжит идти по тому же пути. Си Цзиньпин будет развивать политику по укреплению стабильности.

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Все еще действует китайский пятилетний план экономических реформ, как и антикоррупционная кампания.

Настрой Китая на продвижение к переднему плану на мировой сцене по руководством Си также сохранится.

Пока что непроясненным остается вопрос отношения Китая к действиям Северной Кореи и возникшему ядерному кризису.

Некоторые аналитики считают, что Китай продолжит уклоняться от решительных действий, в то время как новое руководство будет вести внутреннею полемику о том, как вести себя со столь вспыльчивым соседом.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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