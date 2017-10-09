Врио губернатора Приморья Тарасенко уволил четырёх вице-губернаторов
Только для одного из них нашлось место в стенах «Белого дома».
Только для одного из них нашлось место в стенах «Белого дома».
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко уволил четырёх
С приходом нового главы Приморья в администрации края состоялись первые кадровые изменения. Под увольнения попали четыре заместителя бывшего губернатора Владимира Миклушевского, среди которых Евгений Полянский, Игорь Степаненко, Илья Ковалёв и Денис Бочкарёв. Однако для последнего пока нашлось место в команде Тарасенко — Бочкарёва вернули на прежнюю должность главы департамента сельского хозяйства и продовольствия.
Таким образом, при Андрее Тарасенко работать пока останутся
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 4 октября отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Врио губернатора Приморья назначен Андрей Тарасенко, до этого занимавший должность генерального директора «Росморпорта».