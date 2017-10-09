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03:02 (мск), источник: ИА REGNUM

Врио губернатора Приморья Тарасенко уволил четырёх вице-губернаторов

Только для одного из них нашлось место в стенах «Белого дома».

Источник: Reuters

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко уволил четырёх вице-губернаторов. Служебные контракты не продлены с Евгением Полянским, Игорем Степаненко, Ильёй Ковалёвым и Денисом Бочкарёвым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С приходом нового главы Приморья в администрации края состоялись первые кадровые изменения. Под увольнения попали четыре заместителя бывшего губернатора Владимира Миклушевского, среди которых Евгений Полянский, Игорь Степаненко, Илья Ковалёв и Денис Бочкарёв. Однако для последнего пока нашлось место в команде Тарасенко — Бочкарёва вернули на прежнюю должность главы департамента сельского хозяйства и продовольствия.

Таким образом, при Андрее Тарасенко работать пока останутся вице-губернаторы Василий Усольцев, Алексей Сухов, Павел Серебряков и Эдуард Портнов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 4 октября отправил в отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Врио губернатора Приморья назначен Андрей Тарасенко, до этого занимавший должность генерального директора «Росморпорта».

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