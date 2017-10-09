Врио губернатора Приморья Тарасенко уволил четырёх вице-губернаторов

С приходом нового главы Приморья в администрации края состоялись первые кадровые изменения. Под увольнения попали четыре заместителя бывшего губернатора Владимира Миклушевского, среди которых Евгений Полянский, Игорь Степаненко, Илья Ковалёв и Денис Бочкарёв. Однако для последнего пока нашлось место в команде Тарасенко — Бочкарёва вернули на прежнюю должность главы департамента сельского хозяйства и продовольствия.