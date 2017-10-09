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03:15 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Поддержку от государства ждут туроператоры ДВ

На субсидию могут рассчитывать те, кто предлагает пакетные туры.

Источник: Reuters

Российские туроператоры, которые формируют и реализуют туристские поездки на Дальний Восток, смогут получить повышающий коэффициент при предоставлении субсидии по уплате части затрат. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития, данное предложение внесли в проект концепции федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» на 2019−2025 годы.

«Дальний Восток получит больше средств на развитие туризма за счёт повышающего коэффициента, что соответствует ранее принятым на правительственной комиссии решениям о приоритизации госпрограмм в интересах ускоренного развития Дальнего Востока», — прокомментировал заместитель министра по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.

По мнению заместителя руководителя Ростуризма Николая Королева, в 2015 году впервые за новейшую историю российской туристской отрасти был создан конкурентоспособный отечественный турпродукт: пакетные туры по России, включающие перелет, трансфер, проживание, питание и экскурсионные программы. Такие предложения стали одними из стимулов роста внутреннего и въездного туризма. Подобные туры стали не только комфортным, но и выгодным вариантом путешествий по России, позволяющим экономить от 30 до 50 процентов затрат по сравнению с самостоятельной поездкой. На субсидию могут рассчитывать туроператоры, предлагающие подобный комплексный пакетный тур.

«Субсидировать туроператора — это стимулировать формирование пакетов, включающих перелет, проживание и другие услуги. Причем правильно субсидировать не только дальневосточных операторов, а тех, кто возит туристов на Дальний Восток», — подчеркнул замглавы Ростуризма.

Должно быть комплексное сопровождение туриста, чтобы он получал услуги в рамках пакета, с учетом того, что услуги смогут оказывать различные компании. Например, он едет по нескольким регионам Дальнего Востока. При этом, поддерживая туроператоров, надо учитывать географические и экономические особенности макрорегиона. «Решения о субсидировании надо принимать с учетом расстояний и сравнительно дорогой стоимости перелетов на Дальний Восток и закладывать повышенные коэффициенты», — подчеркнул Артур Ниязметов.

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