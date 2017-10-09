Поддержку от государства ждут туроператоры ДВ
На субсидию могут рассчитывать те, кто предлагает пакетные туры.
На субсидию могут рассчитывать те, кто предлагает пакетные туры.
Российские туроператоры, которые формируют и реализуют туристские поездки на Дальний Восток, смогут получить повышающий коэффициент при предоставлении субсидии по уплате части затрат. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
«Дальний Восток получит больше средств на развитие туризма за счёт повышающего коэффициента, что соответствует ранее принятым на правительственной комиссии решениям о приоритизации госпрограмм в интересах ускоренного развития Дальнего Востока», — прокомментировал заместитель министра по развитию Дальнего Востока Артур Ниязметов.
По мнению заместителя руководителя Ростуризма Николая Королева, в 2015 году впервые за новейшую историю российской туристской отрасти был создан конкурентоспособный отечественный турпродукт: пакетные туры по России, включающие перелет, трансфер, проживание, питание и экскурсионные программы. Такие предложения стали одними из стимулов роста внутреннего и въездного туризма. Подобные туры стали не только комфортным, но и выгодным вариантом путешествий по России, позволяющим экономить от 30 до 50 процентов затрат по сравнению с самостоятельной поездкой. На субсидию могут рассчитывать туроператоры, предлагающие подобный комплексный пакетный тур.
«Субсидировать туроператора — это стимулировать формирование пакетов, включающих перелет, проживание и другие услуги. Причем правильно субсидировать не только дальневосточных операторов, а тех, кто возит туристов на Дальний Восток», — подчеркнул замглавы Ростуризма.
Должно быть комплексное сопровождение туриста, чтобы он получал услуги в рамках пакета, с учетом того, что услуги смогут оказывать различные компании. Например, он едет по нескольким регионам Дальнего Востока. При этом, поддерживая туроператоров, надо учитывать географические и экономические особенности макрорегиона. «Решения о субсидировании надо принимать с учетом расстояний и сравнительно дорогой стоимости перелетов на Дальний Восток и закладывать повышенные коэффициенты», — подчеркнул Артур Ниязметов.