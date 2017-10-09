Перспективы сотрудничества России и Монголии обсудят в Иркутске в октябре

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Вопросы делового сотрудничества России и Монголии обсудят на заседании межправительственной российско-монгольской комиссии, которое пройдёт в Иркутске 18—20 октября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра экономического развития региона Евгения Орачевского. «Для нас, как представителей Приангарья, очень важно решение о проведении в Иркутске заседания комиссии, — сказал он. — Это еще раз доказывает, что Иркутская область — серьезный деловой партнер Монголии».

Напомним, в начале октября участники форума «Монголия-Россия. Сотрудничество-2017» обсудили вопросы упрощения торговых отношений между Монголией и Россией. Среди прочего они говорили о работе свободных торговых зон Монголии и российских особых экономических зон, взаимодействии в сфере образования, науки, культуры и спорта, промышленности, строительстве и сельском хозяйстве.

«Для нас мероприятие полезно в первую очередь новыми деловыми контактами. После прошедших в конце июня президентских выборов в Монголии происходит формирование нового состава правительства страны», — подчеркнул Евгений Орачевский, который побывал на форуме вместе с директором представительства Агентства инвестиционного развития Антоном Просекиным.

В Улан-Баторе 4 октября прошел бизнес-форум «Монголия — ЕАЭС — 2017» с участием представителей делового Совета Монголии, Евразийского экономического Союза (ЕАЭС) и предпринимателей из стран ЕАЭС (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения). Главной его темой стали механизмы упрощения торговых отношений между странами: