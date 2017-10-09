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07:21 (мск), источник: ТАСС

Досрочные выборы губернатора Новосибирской области состоятся в сентябре 2018 года

Официальная дата проведения выборов станет известна в июне.

Источник: Reuters

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Выборы губернатора Новосибирской области в связи с досрочной отставкой главы региона Владимира Городецкого состоятся в Единый день голосования — осенью 2018 года.

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Официально дата будет утверждена Законодательным собранием в июне, сообщила в понедельник ТАСС заместитель председателя областной избирательной комиссии Надежда Маринкевич.

«Выборы состоятся в ближайший единый день голосования — в сентябре 2018 года», — сказала она.

Предыдущие выборы губернатора Новосибирской области прошли в сентябре 2014 года. Городецкий набрал чуть меньше 65% голосов. Его полномочия должны были истечь в сентябре 2019 года.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу согласовал отставку Городецкого, которому в июле исполнилось 69 лет. Врио главы региона назначен 46-летний Андрей Травников. До нынешнего назначения он работал заместителем губернатора Вологодской области, заместителем полпреда президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, а в 2016 году стал мэром Вологды.

Справка
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