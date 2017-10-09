Андрей Тарасенко: Лучше летать на вертолете, чем ездить по таким дорогам

Источник: Пресс-служба Президента России

Несмотря на то, что врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко вступил в должность меньше недели назад, он уже успел узнать насущные проблемы Приморья. В частности, накануне врио главы региона на пресс-подходе сообщил, что вопрос «плохих дорог» в Приморье будет взят под его личный контроль, сообщает корреспондент РИА VladNews.

«Я здесь ездил по дорогам. Видел, что творится. Особенно, когда едешь в сторону Большого Камня, либо в сторону Славянки. Кошмар этот наблюдаешь. Думаешь: “Лучше лететь на вертолете”. Только не по дороге ехать. Я получил исходные данные. Думаю, что мы займемся решением этой проблемы вместе со службами, которые здесь существуют», — сообщил Андрей Тарасенко.

Врио главы Приморья оценил и дорожную ситуацию во Владивостоке. И уже заметил огромные скопления автомобилей в час-пик.

«В городе я наблюдаю постоянные пробки. Не продумано движение. Необходимо поговорить с сотрудниками ГИБДД и представителями администрации города, чтобы начать решать данный вопрос. Вопрос с пробками уже решен в Москве. Там все сначала ругали тех, кто кладет широкие пешеходные дороги. Вопрос тогда урегулировали с односторонним движением. Раньше по тротуарам стояли машины. Постоянно приходилось мимо обходить. А сейчас машин не видно, исчезли пробки. Выходишь из машины — любуешься городом. Эту проблему нужно ликвидировать и во Владивостоке. Я готов работать вместе с главой города, решать проблему», — сообщил Андрей Тарасенко.