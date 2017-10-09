Фролов будет следить за дорожной ситуацией после закрытия Юбилейного моста в Омске

В первый же рабочий день после того, как на ремонт закрыли Юбилейный мост, Омск встал в пробках. В связи с этим временный мэр Омска Сергей Фролов распорядился обеспечить постоянный мониторинг ситуации на дорогах.

Градоначальник поручил эту задачу департаменту транспорта. Чиновникам предстоит оперативно корректировать разработанную схему движения через центр, чтобы уменьшить пробки и заторы.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— Установка дополнительных дорожных знаков, перенастройка работы светофорных объектов, ремонт альтернативных дорог и многое другое — это часть реализованной схемы организации дорожного движения. Но любая схема — не догма. Мы не будем бросаться из крайности в крайность, но должны внимательно следить за ситуацией и быстро вносить изменения, если они действительно окажутся необходимы и позволят снизить загруженность на основных автомагистралях.