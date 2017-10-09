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07:13 (мск), источник: VLADNEWS

Игорь Пушкарев закончил ознакомление с материалами уголовного дела, — адвокат

Документы будут направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Источник: VLADNEWS

Защита главы Владивостока сообщила РИА VladNews о завершении ознакомления с материалами уголовного дела главой Владивостока Игорем Пушкарёвым.

«На прошлой неделе, в пятницу, мы подписали протокол ознакомления с материалами уголовного дела. Аналогичный протокол подписал представитель потерпевшего — МУП “Дороги Владивостока”, который в очередной раз заявил, что ущерб отсутствует, а муниципальное предприятие получило только прибыль от взаимоотношений с группой компании “Востокцемент” и заявил ходатайство о прекращении дела», — сообщил адвокат Константин Третьяков.

Защитник Игоря Пушкарёва также отметил, что на этой неделе дело будет направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для утверждения обвинительного заключения. В случае, если прокурор согласится с предъявленным обвинением, то он его утверждает и направляет дело в суд. Если нет, то возвращает следователю для дополнительного расследования. Насколько вероятен тот или иной сценарий, адвокат не взялся прогнозировать.

Отметим, что помимо Игоря Пушкарёва с материалами дела ознакомился и его родной брат, экс-директор компании «Востокцемент» Андрей Пушкарёв, а также бывший директор МУП «Дороги Владивостока» Андрей Лушников.

Это было уже второе подряд ознакомление с материалами уголовного дела. Первоначально стороны начали знакомится с документами ещё в мае этого года. Однако спустя несколько месяцев Андрею Лушникову было предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 33, ч. 6 ст. 290 УК РФ «пособничество в получении взятки должностным лицом», а расследование уголовного дело формально возобновлено.

Напомним, участники по делу Пушкарёвых-Лушникова находятся под арестом с июня 2016 года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, коммерческом подкупе и получении взятки при организации поставок строительных материалов. Глава Владивостока неоднократно заявлял о том, что при изучении материалов уголовного дела не было обнаружено каких-либо подтверждений их виновности.

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