Ерболат Досаев получил новое назначение

Об этом сообщается в постановлении правительства от 28 сентября 2017 года № 600. Также стало известно, что от обязанностей представителя правительства РК в правлении Национального банка освобожден Тимур Сулейменов. Сообщается, что постановление вводится в действие со дня его подписания.

Как известно, за заместителем премьер-министра Ерболатом Досаевым закреплены вопросы проектного управления Третьей модернизации экономики страны, системы госпланирования, развития финансового сектора, макроэкономической, бюджетной, налоговой и таможенной политик, развития МСБ и ГЧП, а также развития образования и науки, здравоохранения, социальной модернизации, занятости, религии, туризма, культуры и спорта, демографической и миграционной политик, координации реализации тарифной политики и другие. Он был назначен заместителем премьер-министра 29 августа 2017 года. Ранее Ерболат Досаев возглавлял АО НУХ «Байтерек», до этого он занимал должность министра национальной экономики с августа 2014 года. Ерболат Досаев был главой Министерства экономики и бюджетного планирования с 2013 по 2014 год, в 2012—2013 году был министром экономического развития и торговли. В 2004—2006 годах возглавлял Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Агентство Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции. Кроме того, в его послужном списке значатся должности вице-министра финансов, вице-министра энергетики, индустрии и торговли. Также в 1998 году был советником премьер-министра Казахстана.