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08:49 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Турция и США приостановили взаимную выдачу виз

Между Турцией и Соединенными Штатами разгорелся дипломатический скандал, приведший к почти полному прекращению взаимной выдачи виз.

Турецкое посольство в Вашингтоне заявило, что вынуждено заново оценить приверженность правительства США обеспечению безопасности персонала дипломатической миссии Турции.

Очень похожее заявление ранее сделало посольство США в Анкаре.

Конфликт разгорелся после того, как на прошлой неделе в Стамбуле был задержан сотрудник консульства США.

Турецкие власти заподозрили его в связях с Фетхуллой Гюленом, оппозиционным исламским проповедником, живущим в изгнании в США и обвиняемым в организации в прошлом году военного мятежа в Турции.

Вашингтон осудил этот шаг как безосновательный и наносящий вред двусторонним отношениям.

Арестованный сотрудник консульства — гражданин Турции, сообщило государственное агентство Анадолу.

В воскресенье турецкое посольство в Вашингтоне заявило: «Недавние события вынуждают правительство Турции пересмотреть наше отношение к приверженности правительства США обеспечению безопасности турецкой миссии и ее сотрудников».

Для того, чтобы максимально сократить количество визитов в наши дипломатические и консульские миссии в США на время процесса переоценки, мы немедленно приостановили выдачу виз гражданам США в наших дипломатических и консульских учреждениях в США.

Эта мера, как сообщило посольство, касается бумажных и электронных виз, а также виз, выдаваемых на границе.

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Турецкое заявление практически зеркально повторяет заявление Соединенных Штатов, в нем заменены лишь названия стран.

В американском заявлении говорится, что приостановлена выдача неиммигрантских виз во всех дипломатических учреждениях США на территории Турции.

Неиммигрантские визы выдаются туристам, а также людям, приезжающим в США на лечение, по делам бизнеса, на временную работу или учебу.

Анкара уже давно пытается убедить Соединенные Штаты выдать Фетхуллу Гюлена по обвинению в организации военного мятежа в июле 2016 года.

Президент Турции Эрдоган обвиняет своего бывшего сподвижника Гюлена в попытках спровоцировать недовольство и беспорядки в Турции. Сам Гюлен эти обвинения отвергает.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Посольство Турции в США приостановило выдачу виз
Во время загрузки произошла ошибка.
07:27 (мск)© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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США и Турция являются членами военного блока НАТО, выходить из которого последняя не планирует и не хочет. США, являющиеся, по сути, лидерами НАТО, смогут...
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