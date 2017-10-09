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11:11 (мск), источник: Вести - Красноярск

Врио губернатора Александр Усс отправился в командировку в Москву

Врио губернатора Александр Усс отправился в командировку в Москву на три дня. Там запланированы встречи с руководством крупнейших корпораций-недропользователей, которые работают на территории края. Одна из главных тем — экология.

На повестке и режим ЧС в регионе, связанный с уборочной. Хлеб на полях лежит под снегом. В первую очередь это отразится на экономике села.

Об этом глава региона заявил на первой официальной встрече с журналистами в резиденции «Сосны». Встреча длилась чуть более часа. Основными вопросами, которыми интересовались журналисты, были кадровые перестановки, отношение к выборам главы Красноярска, краевой бюджет, объекты Универсиады.

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