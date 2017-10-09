Врио губернатора Александр Усс отправился в командировку в Москву

На повестке и режим ЧС в регионе, связанный с уборочной. Хлеб на полях лежит под снегом. В первую очередь это отразится на экономике села.



Об этом глава региона заявил на первой официальной встрече с журналистами в резиденции «Сосны». Встреча длилась чуть более часа. Основными вопросами, которыми интересовались журналисты, были кадровые перестановки, отношение к выборам главы Красноярска, краевой бюджет, объекты Универсиады.