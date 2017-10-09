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07:59 (мск), источник: Tengrinews

Информацию о задержании главы «СК-Фармация» прокомментировали в Минздраве

В Министерстве здравоохранения прокомментировали информацию о задержании главы «СК-Фармация» Максима Касаткина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: Tengrinews

«Согласно информации, опубликованной в СМИ, 15 сентября был задержан председатель правления ТОО “СК-Фармация” Максим Касаткин. В настоящее время ТОО “СК-Фармация” не обладает точными сведениями о причинах задержания руководителя организации и инкриминируемых ему обвинениях. На данный момент проводятся следственные мероприятия, касающиеся закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, проведенных в 2015 году», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Максим Касаткин начал свою трудовую деятельность в 2000 году в РГКП «Денсаулык» главным специалистом отдела информационно-аналитического сопровождения. Имеет большой опыт работы в системе здравоохранения, много лет проработав на разных должностях в Министерстве здравоохранения РК и в ТОО «СК-Фармация», пройдя весь путь от рядового сотрудника до руководителя организации.

Напомним, Максим Касаткин стал председателем правления ТОО «СК-Фармация» в феврале 2017 года. Прежний руководитель «СК-Фармация» Нуржан Алибаев подал в отставку после критики Президента на расширенном заседании правительства 3 февраля. Позже стало известно, что на ТОО наложен штраф в размере 1,3 миллиарда тенге за нарушение антимонопольного законодательства. Судебное расследование установило, что ТОО «СК-Фармация» в период с 2010 по 2015 год незаконно осуществляло закупку услуг хранения и транспортировки лекарственных средств единым лотом, ограничивая тем самым доступ к оказанию данных услуг другим субъектам рынка. Кроме того, антимонопольные органы провели расследование в отношении поставщиков услуг для «СК-Фармация» и также выявили ряд нарушений.

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