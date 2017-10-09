Информацию о задержании главы «СК-Фармация» прокомментировали в Минздраве

Источник: Tengrinews

«Согласно информации, опубликованной в СМИ, 15 сентября был задержан председатель правления ТОО “СК-Фармация” Максим Касаткин. В настоящее время ТОО “СК-Фармация” не обладает точными сведениями о причинах задержания руководителя организации и инкриминируемых ему обвинениях. На данный момент проводятся следственные мероприятия, касающиеся закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения, проведенных в 2015 году», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Максим Касаткин начал свою трудовую деятельность в 2000 году в РГКП «Денсаулык» главным специалистом отдела информационно-аналитического сопровождения. Имеет большой опыт работы в системе здравоохранения, много лет проработав на разных должностях в Министерстве здравоохранения РК и в ТОО «СК-Фармация», пройдя весь путь от рядового сотрудника до руководителя организации.