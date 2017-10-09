Сенатор заявил о риске «третьей мировой войны» из-за Трампа

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Сенатор пояснил, что президент относится к политике как к «реалити-шоу» и не отдает себе отчета в своих действиях. «Он [Трамп] беспокоит меня. Он должен беспокоить любого, кто заботится о нашей нации», — заявил Коркер.

Он также отметил, что Трамп неоднократно срывал дипломатические усилия своими заявлениями в Twitter.

«Я знаю, что в нескольких случаях, связанных с переговорами, он навредил нам тем, как он описывает вещи в Twitter», — пояснил Коркер. При этом он подчеркнул, что зачастую твиты Трампа «не соответствуют действительности».

Как поясняет издание, эти высказывания стали частью политического конфликта между Трампом и главой сенатского комитета по иностранным делам. При этом поддержка Коркера, отмечает The New York Times, может стать решающей для Трампа в ряде вопросов — от решения по налоговой реформе до будущего ядерной сделки с Ираном, которую Трамп намерен отменить. В воскресенье, 8 октября, Трамп оскорбил Коркера в Twitter, обвинив его в том, что он решил не баллотироваться на переизбрание, потому что у него «не было мужества». В свою очередь Коркер ответил Трампу собственным твитом: «Позор, что Белый дом стал взрослым детским домом. Сегодня утром кто-то явно пропустил свою смену».