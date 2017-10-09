Скорое дело

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

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Первым о смерти жительницы Санкт-Петербурга, к которой опоздала скорая помощь, сообщил «Интерфакс» в 21:10 субботы. Агентство сразу назвало и причину опоздания: в сообщении говорилось, что бригада медиков «не успела на вызов из-за того, что в центре города в период акции оппозиции оказались перекрыты дороги». Далее было приведено заявление пресс-службы городского комитета здравоохранения, где, однако, ничего не говорилось про «оппозицию». Собеседник агентства сообщил лишь, что в 18:48 центральная подстанция получила вызов на Колокольную улицу.

На углу Невского и Литейного проспектов проезд скорой оказался заблокирован. Для проезда были подключены ДПС, но параллельно пустили вторую бригаду со стороны Владимирского проспекта. Пресс-служба комитета здравоохранения Санкт-Петербурга

Второй экипаж, приехав на место вызова, констатировал смерть женщины. Причин опоздания скорой в пресс-службе не назвали.



В 22:46 управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу опубликовало на сайте сообщение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, максимальное наказание составляет два года лишения свободы). Там пересказали сообщение комитета здравоохранения, добавив, что «вызов поступил в связи с плохим самочувствием 55-летней местной жительницы».

Следователи также не назвали причин задержки скорой, заявив, что «устанавливают обстоятельства происшедшего».

И лишь в 23:20 неназванный источник в Главном управлении МВД региона заявил «Интерфаксу», что машина «была заблокирована группой граждан, которые шли с Марсова поля по Литейному проспекту».



Напомним, что 7 октября во многих городах России прошли митинги оппозиции в поддержку Алексея Навального. Господин Навальный объявил эту всероссийскую акцию из-за того, что власти Санкт-Петербурга отказались согласовать ему митинг на Марсовом поле. В итоге 7 октября несколько тысяч оппозиционеров все-таки вышли на Марсово поле.

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Когда приехали автозаки с полицией, часть протестующих двинулась по улице Пестеля и свернула на Литейный проспект, где возле пересечения с улицей Некрасова приблизительно в 18:40 их на полчаса блокировали полицейские (см. карту).

Таким образом, митингующие действительно находились на проспекте во время вызова скорой — однако между ними и врачами было около 800 м и полицейский заслон.

Санкт-петербуржец Максим Кузьмин, который проезжал по проспекту как раз во время шествия, сообщил «Ъ», что «автомобилям с сиренами и спецсигналами все участники движения уступали дорогу». В свою очередь, в воскресенье пресс-секретарь городского комитета по здравоохранению Евгения Лаурхаммер в эфире радиостанции «Коммерсантъ FM» официально заявила, что у ее ведомства нет никаких сведений о причинах затора, в который попали врачи.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»



Глава петербургского штаба Алексея Навального Полина Костылева считает, что информация о связи митингующих и задержкой врачей была «намеренно кем-то вброшена, чтобы дискредитировать оппозицию». «Я уверена, что это дело тихо закроется на этапе доследственной проверки, — сказала она “Ъ”.— Но многие запомнят только, что в новостях сказали “из-за митинга”». Она отметила также, что если бы власти города согласовали Алексею Навальному митинг, то «никакого шествия и не произошло бы».



Руководитель международной правозащитной группы «Агора», член президентского Совета по правам человека Павел Чиков также считает, что «молниеносное возбуждение дела, скорее всего, политически мотивировано». По его словам, если СК захочет связать митингующих со смертью женщины, то им придется дать ответы на множество вопросов.

«Во-первых, надо доказать, что женщину удалось бы спасти, если бы скорая приехала на пять минут раньше. Во-вторых, надо доказать, что в этом районе города скорая обычно приезжает быстрее», — говорит юрист.

Также придется точно установить, по чьей вине был затруднен проезд. Сразу возникает вопрос: нет ли части вины на полицейских, почему они не обеспечили проезд скорой? Павел Чиков Руководитель международной правозащитной группы «Агора», член президентского Совета по правам человека

Он добавил, что если все-таки оппозиционеров «с целью дискредитации» привлекут к какой-либо ответственности за эту смерть, «то общество в будущем будет еще пристальнее рассматривать каждый случай задержки врачей из-за правительственных кортежей».



Сопредседатель независимого профсоюза медработников «Действие» Алексей Коновал рассказал «Ъ», что Минздрав установил для скорой помощи два норматива по прибытию на вызов. «Если речь идет об угрозе жизни, экипаж должен доехать за 20 минут. В остальных случаях дается два часа, — сказал медик.— Но в реальности данный норматив часто не соблюдается».

Сами пациенты в разговоре с диспетчером во многих случаях не могут оценить необходимость экстренного вызова.