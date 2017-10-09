Скорое дело
После акции протеста оппозиции 7 октября в Петербурге «неназванный источник» в ГУВД сообщил, что
После акции протеста оппозиции 7 октября в Петербурге «неназванный источник» в ГУВД сообщил, что
Первым о смерти жительницы
На углу Невского и Литейного проспектов проезд скорой оказался заблокирован. Для проезда были подключены ДПС, но параллельно пустили вторую бригаду со стороны Владимирского проспекта.
Второй экипаж, приехав на место вызова, констатировал смерть женщины. Причин опоздания скорой в
В 22:46 управление Следственного комитета по
И лишь в 23:20 неназванный источник в Главном управлении МВД региона заявил «Интерфаксу», что машина «была заблокирована группой граждан, которые шли с Марсова поля по Литейному проспекту».
Напомним, что 7 октября во многих городах России прошли митинги оппозиции в поддержку Алексея Навального. Господин Навальный объявил эту всероссийскую акцию
Когда приехали автозаки с полицией, часть протестующих двинулась по улице Пестеля и свернула на Литейный проспект, где возле пересечения с улицей Некрасова приблизительно в 18:40 их на полчаса блокировали полицейские (см. карту).
Глава петербургского штаба Алексея Навального Полина Костылева считает, что информация о связи митингующих и задержкой врачей была «намеренно
Руководитель международной правозащитной группы «Агора», член президентского Совета по правам человека Павел Чиков также считает, что «молниеносное возбуждение дела, скорее всего, политически мотивировано». По его словам, если СК захочет связать митингующих со смертью женщины, то им придется дать ответы на множество вопросов.
«Во-первых, надо доказать, что женщину удалось бы спасти, если бы скорая приехала на пять минут раньше.
Также придется точно установить, по чьей вине был затруднен проезд. Сразу возникает вопрос: нет ли части вины на полицейских, почему они не обеспечили проезд скорой?
Он добавил, что если
Сопредседатель независимого профсоюза медработников «Действие» Алексей Коновал рассказал «Ъ», что Минздрав установил для скорой помощи два норматива по прибытию на вызов. «Если речь идет об угрозе жизни, экипаж должен доехать за 20 минут. В остальных случаях дается два часа, — сказал медик.— Но в реальности данный норматив часто не соблюдается».
Но главное — на экстренные вызовы должна приезжать специальная бригада с дорогим оборудованием и обязательно тремя врачами. Однако их все чаще сокращают ради экономии, оставляя машины с одним врачом. «Вместо того чтобы возлагать ответственность на организаторов митингов, лучше улучшить финансирование службы скорой помощи», — сказал господин Коновал.
Александр Черных; Мария Карпенко,