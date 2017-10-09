Новый глава Приморья проверит, как депутаты исполняют свои обещания

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Владивосток, 9 октября, PrimaMedia.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел первую рабочую встречу с председателем Законодательного собрания края Александром Роликом, где заявил, что для совместного решения проблем, волнующих жителей края, он намерен изучить, насколько качественно парламентариями исполняются обещания, данные народу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Открывая встречу, руководитель региона отметил, что планирует тесно сотрудничать с депутатским корпусом края для того, чтобы решать возникающие вопросы при непосредственном участии народных избранников.

По словам врио губернатора, одна из основных задач, стоящих сегодня перед регионом, — обеспечение населения хорошими рабочими местами, а также повышение благосостояния жителей Приморья.

«Край сегодня активно развивается, реализуются масштабные проекты, открываются новые предприятия, создаются новые рабочие места. Региону нужны специалисты, профессионалы. Поэтому очень важно, с одной стороны, чтобы люди сюда ехали, а с другой, сделать так, чтобы ребята, которые учатся в Приморье, здесь и оставались», — отметил Андрей Тарасенко.

По словам врио губернатора, в крае готовят огромное количество специалистов, однако многие из них после окончания обучения уезжают работать за границу и в центральные регионы России.

«Мы должны обеспечить им здесь такие условия, чтобы они не стремились уехать из региона, а для этого нужно предложить людям достойную работу и хороший заработок и повысить благосостояние населения в целом. Мне очень важно вместе с вами, депутатским корпусом, решить эти задачи», — подчеркнул Андрей Тарасенко.

Председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик поздравил врио губернатора региона с назначением и отметил, что краевые парламентарии готовы оказывать новому руководителю края всяческую поддержку.

«Мы настроены на конструктивное взаимодействие. У нас всегда было налажено тесное сотрудничество с органами исполнительной власти края, с губернатором Приморья. Мы две ветви одной власти, поэтому у нас одни цели и задачи, и я уверен, что вместе мы сможем реализовать ожидания жителей Приморья», — подчеркнул глава Заксобрания, добавив, что перед регионом сегодня стоят масштабные задачи, эффективно и целенаправленно решить которые врио главы края поможет жизненный опыт и богатая трудовая деятельность.

В рамках встречи стороны наметили план взаимодействия на ближайшее время.

Стороны сошлись во мнении, что главный финансовый документ региона должен быть направлен на дальнейшее социально-экономическое развитие края и ориентирован на то, чтобы жители Приморья чувствовали поддержку власти.

Кроме того, Андрей Тарасенко и Александр Ролик договорились о совместном рассмотрении исполнения органами исполнительной власти краевого бюджета по итогам 9 месяцев года.