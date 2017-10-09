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08:25 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Новый глава Приморья проверит, как депутаты исполняют свои обещания

Андрей Тарасенко встретился с председателем Законодательного собрания.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Владивосток, 9 октября, PrimaMedia.

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел первую рабочую встречу с председателем Законодательного собрания края Александром Роликом, где заявил, что для совместного решения проблем, волнующих жителей края, он намерен изучить, насколько качественно парламентариями исполняются обещания, данные народу, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

Открывая встречу, руководитель региона отметил, что планирует тесно сотрудничать с депутатским корпусом края для того, чтобы решать возникающие вопросы при непосредственном участии народных избранников.

По словам врио губернатора, одна из основных задач, стоящих сегодня перед регионом, — обеспечение населения хорошими рабочими местами, а также повышение благосостояния жителей Приморья.

«Край сегодня активно развивается, реализуются масштабные проекты, открываются новые предприятия, создаются новые рабочие места. Региону нужны специалисты, профессионалы. Поэтому очень важно, с одной стороны, чтобы люди сюда ехали, а с другой, сделать так, чтобы ребята, которые учатся в Приморье, здесь и оставались», — отметил Андрей Тарасенко.

По словам врио губернатора, в крае готовят огромное количество специалистов, однако многие из них после окончания обучения уезжают работать за границу и в центральные регионы России.

«Мы должны обеспечить им здесь такие условия, чтобы они не стремились уехать из региона, а для этого нужно предложить людям достойную работу и хороший заработок и повысить благосостояние населения в целом. Мне очень важно вместе с вами, депутатским корпусом, решить эти задачи», — подчеркнул Андрей Тарасенко.

Председатель Законодательного собрания Приморья Александр Ролик поздравил врио губернатора региона с назначением и отметил, что краевые парламентарии готовы оказывать новому руководителю края всяческую поддержку.

«Мы настроены на конструктивное взаимодействие. У нас всегда было налажено тесное сотрудничество с органами исполнительной власти края, с губернатором Приморья. Мы две ветви одной власти, поэтому у нас одни цели и задачи, и я уверен, что вместе мы сможем реализовать ожидания жителей Приморья», — подчеркнул глава Заксобрания, добавив, что перед регионом сегодня стоят масштабные задачи, эффективно и целенаправленно решить которые врио главы края поможет жизненный опыт и богатая трудовая деятельность.

В рамках встречи стороны наметили план взаимодействия на ближайшее время.

Стороны сошлись во мнении, что главный финансовый документ региона должен быть направлен на дальнейшее социально-экономическое развитие края и ориентирован на то, чтобы жители Приморья чувствовали поддержку власти.

Кроме того, Андрей Тарасенко и Александр Ролик договорились о совместном рассмотрении исполнения органами исполнительной власти краевого бюджета по итогам 9 месяцев года.

В завершение встречи врио губернатора Приморья отметил, что для совместного решения проблем, волнующих жителей края, руководитель региона также намерен изучить, насколько качественно парламентариями исполняются обещания, данные народу. Андрей Тарасенко подчеркнул, что самое главное сегодня — создать в регионе хорошую рабочую атмосферу.

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