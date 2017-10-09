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08:55 (мск), источник: СуперОмск

Фролов собрался развивать омский парк, где катается на велосипеде

И.о. мэра Сергей Фролов дал указание департаменту спорта разработать проект развития парка 300-летия Омска с учетом «современных требований к комфортным общественным пространствам».

«Необходимо детально проанализировать все предложения по развитию парка 300-летия Омска, которые были сделаны ранее и поступают сегодня. Эта территория в перспективе должна стать современным рекреационным общественным пространством, которое будет соответствовать самым высоким требованиям к благоустройству», — цитирует пресс-служба мэрии Фролова.

Напомним, изначально на территории парка 300-летия планировалось разместить аттракционы, аквапарк, горнолыжный склон, однако впоследствии проект деградировал до «парка спортивной и ландшафтной ориентированности» со спортивными сооружениями и дорожками для бега и лыжни.

В итоге после многих лет планирования и недолгого строительства парк 300-летия был открыт в июле 2016 года. Еще до официального открытия в апреле 2016-го на террритории парка нашли труп младенца, а в январе 2017-го — тело федерального судьи Москаленко, который покончил жизнь самоубийством. Как выяснилось впоследствии, на данной территории находилось и несанкционированное кладбище домашних животных с памятниками, которое было ликвидировано городскими властями. Кроме того, неоднозначную репутацию парка 300-летия дополнил снятый в честь него клип под названием «Парк, которого нет».

Минувшим летом же Сергей Фролов заявлял, что сам ездит в парк 300-летия на велосипедные прогулки ранним утром или по вечерам. Тогда же он заявлял, что парк развивается и в вечернее время рядом с ним припарковано по 50−60 машин.

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