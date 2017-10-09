Федеральный Минстрой согласует Карася на три года
Министерство строительства и ЖКХ России должно утвердить Дмитрия Карася в должности главы омского фонда капремонта.
Министерство строительства и ЖКХ России должно утвердить Дмитрия Карася в должности главы омского фонда капремонта.
После подтверждения о прохождении квалификационного экзамена в федеральном Минстроей с главой фонда капремонта многоквартирных домов Омской области Дмитрием Карасем будет заключен контракт на три года.
Как ранее сообщал «СуперОмск», Карась стал победителем открытого конкурса по поиску нового руководителя фонда капремонта. Он набрал необходимые 45 баллов и прошел собеседование с комиссией регионального Минстроя.
До этого Дмитрий Карась возглавлял фонд капремонта в качестве исполняющего обязанности. Общий стаж его работы в ЖКХ — 38 лет.