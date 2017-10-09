Узбекистан примет участие в заседании контактной группы «ШОС — Афганистан»
Делегация министерства иностранных дел Узбекистана примет участие в заседании контактной группы «ШОС — Афганистан», которая состоится 11 октября в Москве.
Делегация министерства иностранных дел Узбекистана примет участие в заседании контактной группы «ШОС — Афганистан», которая состоится 11 октября в Москве.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Делегация министерства иностранных дел Узбекистана примет участие в заседании контактной группы «ШОС — Афганистан», которая состоится 11 октября в Москве. Об этом сообщает
С предложением восстановить работу контактной группы «ШОС — Афганистан» на заседании глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Астане в этом году выступил президент России Владимир Путин.
По его словам, организация могла бы активнее работать в урегулировании внутриафганского конфликта.
В Узбекистане поддержали необходимость возобновления работы контактной группы. «Мы будем активно вовлекаться в те процессы, которые будут касаться урегулирования афганского кризиса, — подчеркнули в министерстве иностранных дел страны.
Церемония подписания протокола о создании контактной группы состоялась в 2005 году. В соответствии с документом группа должна проводить регулярные рабочие консультации с целью выработки предложений и рекомендаций по осуществлению сотрудничества между двумя сторонами. Ее деятельность была приостановлена в 2009 году.