Узбекистан примет участие в заседании контактной группы «ШОС — Афганистан»

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Делегация министерства иностранных дел Узбекистана примет участие в заседании контактной группы «ШОС — Афганистан», которая состоится 11 октября в Москве. Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

С предложением восстановить работу контактной группы «ШОС — Афганистан» на заседании глав государств Шанхайской организации сотрудничества в Астане в этом году выступил президент России Владимир Путин.

По его словам, организация могла бы активнее работать в урегулировании внутриафганского конфликта.

В Узбекистане поддержали необходимость возобновления работы контактной группы. «Мы будем активно вовлекаться в те процессы, которые будут касаться урегулирования афганского кризиса, — подчеркнули в министерстве иностранных дел страны.