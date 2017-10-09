Мирзиёев поручил усовершенствовать систему поступления в вузы

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Система поступления в высшие учебные заведения Узбекистана будет пересмотрена, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Об этом стало известно в ходе заседания по вопросам реформирования сферы образования и дальнейшего развития системы профессионального обучения, которое провел в Ташкенте Шавкат Мирзиёев.

По словам главы государства, заинтересованность молодежи в получении высшего образования возрастает, однако существующая система тестовых испытаний устарела и не отвечает современным требованиям.

Глава государства дал указания разработать предложения по совершенствованию тестовых испытаний для поступления в бакалавриат высших образовательных учреждений, внедрению соответствующего передового опыта развитых зарубежных государств, обеспечению прозрачности тестовых испытаний.

Ранее министр народного образования Улугбек Иноятов говорил о том, что в перспективе в Узбекистане появится собственный вариант Единого государственного экзамена, который может использоваться в качестве основной формы вступительных экзаменов в вузы.

«Я думаю, что в ближайшем будущем у нас появятся новые методы и нормы отбора при поступлении в вузы. К этому приведет жизнь», — говорил министр, отвечая на вопросы Sputnik.

Кроме того, уже в 2018 году вузы планируют значительно расширить практику видеонаблюдения за тестовыми экзаменами, сообщал министр высшего и среднего специального образования республики Ином Мажидов.