Работу госслужащих до глубокой ночи прокомментировала Дуйсенова
Министр труда и соцзащиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова ответила на вопрос о сверхурочной работе государственных служащих, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Министр труда и соцзащиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова ответила на вопрос о сверхурочной работе государственных служащих, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента министру труда и соцзащиты задали вопрос о том, как министр относится к тому, что госслужащие задерживаются на работе.
«В последнее время в бюджетных организациях стала распространенной практика работы с восьми утра до глубокой ночи. Официальное время окончания работы в 18.00 часов ничего не значит. Причем переработка не предусматривает дополнительной оплаты. Таким образом, руководитель не сумевший правильно организовать работу, превышая свои полномочия, не просто задерживает чиновников и работников, что само по себе уже является нарушением, начальник забывает, что это
«Согласно Трудовому кодексу, рабочее время предусмотрено, как норматив в течение недели — это 40 часов, в день — это восемь часов. А если сверхурочная работа, то в сутки то должно быть два часа в месяц 12 часов, в год 120 часов. При этом на сверхурочную работу должны быть привлечены только по письменному согласию работника», — ответила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.