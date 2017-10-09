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08:52 (мск), источник: Tengrinews

Работу госслужащих до глубокой ночи прокомментировала Дуйсенова

Министр труда и соцзащиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова ответила на вопрос о сверхурочной работе государственных служащих, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента министру труда и соцзащиты задали вопрос о том, как министр относится к тому, что госслужащие задерживаются на работе.

«В последнее время в бюджетных организациях стала распространенной практика работы с восьми утра до глубокой ночи. Официальное время окончания работы в 18.00 часов ничего не значит. Причем переработка не предусматривает дополнительной оплаты. Таким образом, руководитель не сумевший правильно организовать работу, превышая свои полномочия, не просто задерживает чиновников и работников, что само по себе уже является нарушением, начальник забывает, что это чьи-то папа и мама. Ваше отношение к такой организации труда, и какую ответственность несет руководитель, нарушающий права подчиненных?», — обратилась к министра труда и соцзащиты депутат Ирина Смирнова.

«Согласно Трудовому кодексу, рабочее время предусмотрено, как норматив в течение недели — это 40 часов, в день — это восемь часов. А если сверхурочная работа, то в сутки то должно быть два часа в месяц 12 часов, в год 120 часов. При этом на сверхурочную работу должны быть привлечены только по письменному согласию работника», — ответила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

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