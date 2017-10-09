Полпред в СФО представил врио новосибирского губернатора Травникова

Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 6 октября освободил Владимира Городецкого от должности губернатора Новосибирской области, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности главы региона.

«Нам в Новосибирской области предстоит большая ответственная работа по дальнейшему комплексному социально-экономическому развитию и выполнению задач, поставленных президентом России. Для этого в регионе есть все возможности, потенциал огромен. Самый большой потенциал — человеческий. Уверен в том, что при нормальной работе потенциал региона можно раскрыть и, тем самым, выполнить задачи, поставленные президентом РФ», — сказал Меняйло.

Обращаясь к депутатам всех уровней и представителям политических партий, он заявил, что только консолидация сил поможет «двинуть экономику региона, выполнить предстоящие задачи». По словам Меняйло, самое главное, что могут сделать власти, — это улучшить качество жизни людей.

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«Хотел бы обратить внимание на конструктивную работу всех тех, кто считает своим долгом и способен работать на благо простых людей. Сделано много, но еще предстоит сделать больше. Старт определенным направлениям дан. Новосибирская область сегодня регион, который в масштабах всей России значимый… Надеюсь, что эта совместная работа будет организована и получится. Ну, а и.о. главы региона прошу учесть опыт, который есть, и результаты, которые здесь есть, и, используя свой опыт и потенциал, организовать работу в интересах наших граждан», — подчеркнул полпред.

В свою очередь врио губернатора Андрей Травников отметил, что президентом перед ним поставлена серьезная задача и он хотел бы приложить максимальные усилия для ее выполнения.

«Безусловно, самые значимые достижения следует закрепить, а начатые проекты поддержать. Надеюсь, что мы совместными решениями это сделаем. Надеюсь на постоянную поддержку всех тех, кто пришел поддержать меня в этот день. Наверняка в большом регионе найдутся силы, которые кроме работы пытаются обозначить конфликтные ситуации… Я обращаюсь с просьбой способствовать объединению усилий для решения наших общих задач», — сказал Травников.

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Александрович Травников родился 1 февраля 1971 года в Череповце Вологодской области. В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности «Электропривод и автоматика». Работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО «Северсталь»). В 2006—2010 годах — гендиректор ООО «Электроремонт».