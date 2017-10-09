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08:58 (мск), источник: Вести - Пермь

Губернатор: «Опережающими темпами будут расти имущественные налоги»

В Законодательное Собрание Пермского края официально внесен проект краевого бюджета на три ближайших года.

Источник: РИА "Новости"

С одной стороны — вполне стандартная осенняя процедура. С другой — история особая. Для главы региона Максима Решетникова это первый такого рода документ, с которым он идет к пермским парламентариям. Сразу после того, как проект главного краевого финансового документа будущего года был передан в ЗС, с Максимом Решетниковым встретился и пообщался корреспондент ГТРК «Пермь» Антон Нагибин.

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Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил: «Если говорить о структуре доходов бюджета, у нас опережающими темпами будут расти имущественные налоги — и это нормально, потому что структура бюджетов регионов держится на двух подпорках — налог на прибыль и налог на доходы физических лиц, который стабилен, но в последнее время, к сожалению, растет скромными темпами. На сегодняшний момент мы должны добавить третью опору, третью точку, чтобы конструкция была устойчивой — налоги на имущество. Поэтому — переход к налоговому обложению от кадастровой стоимости, ликвидация схем неуплаты налога. Это все дает возможность создать более устойчивую конструкцию».

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Владимир Новиков
Понятно, будем еще беднее.
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