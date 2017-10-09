Губернатор: «Опережающими темпами будут расти имущественные налоги»

С одной стороны — вполне стандартная осенняя процедура. С другой — история особая. Для главы региона Максима Решетникова это первый такого рода документ, с которым он идет к пермским парламентариям. Сразу после того, как проект главного краевого финансового документа будущего года был передан в ЗС, с Максимом Решетниковым встретился и пообщался корреспондент ГТРК «Пермь» Антон Нагибин.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил: «Если говорить о структуре доходов бюджета, у нас опережающими темпами будут расти имущественные налоги — и это нормально, потому что структура бюджетов регионов держится на двух подпорках — налог на прибыль и налог на доходы физических лиц, который стабилен, но в последнее время, к сожалению, растет скромными темпами. На сегодняшний момент мы должны добавить третью опору, третью точку, чтобы конструкция была устойчивой — налоги на имущество. Поэтому — переход к налоговому обложению от кадастровой стоимости, ликвидация схем неуплаты налога. Это все дает возможность создать более устойчивую конструкцию».