Травников рассказал о целях на посту врио новосибирского губернатора

Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 6 октября освободил Владимира Городецкого от должности губернатора Новосибирской области, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности главы региона.

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«Сейчас все ждут каких-то кадровых решений, и они со временем, конечно, появятся. Любой руководитель подбирает команду под себя, но я вас уверяю — поспешных решений не будет и не будет решений о замене людей ради замены. В первую очередь я ознакомлюсь с регионом, с людьми, с которыми я работаю, а там буду принимать решения», — сказал Травников журналистам в понедельник.

Отвечая на вопрос о планах баллотироваться в губернаторы на предстоящих в сентябре 2018 года досрочных выборах, он сказал, что говорить об этом пока рано.

В своей работе на посту врио губернатора он хочет опереться на опыт экс-главы региона Владимира Городецкого.