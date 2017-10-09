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09:39 (мск), источник: Uzdaily.uz

В двух областях назначены новые прокуроры

В двух областях Узбекистана сменились прокуроры. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Источник: Uzdaily.uz

Акмалхужа Мавлонов назначен прокурором Хорезмской области. Ранее он занимал должность первого заместителя прокурора Сырдарьинской области.

Садриддин Турдиев назначен прокурором Ферганской области. До этого назначения он возглавлял прокуратуру Хорезмской области. На посту прокурора Ферганской области он сменил Музаффара Абдурахманова.

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