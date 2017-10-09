Врио губернатора Андрей Травников анонсировал кадровые перемены в Правительстве Новосибирской области

Ольга Омелаенко, корреспондент: «Сегодня тот редкий случай, когда еще за 15 минут до начал мероприятия большой зал правительства Новосибирской области был полон. В зале присутствовали все члены Новосибирского правительства, федеральных органов власти, которые работают в регионе, силовики. Событие в новейшей истории региона беспрецедентное. Впервые область возглавил человек, который с регионом никак не связан. Главная тема — каких первых шагов ждать от Андрея Травникова. Насколько внимательно врио губернатора будет слушать представителей общественно-политических сил региона. Сейчас Травников — “темная лошадка”, новый человек в регионе. С одной стороны это даёт ему “карт-бланш” на выстраивание взаимоотношений. С другой — есть риск, сможет ли новый человек стать своим. Тема объединения и ухода от конфликтов стала ключевой, на этом сделали акцент все выступающие на представлении врио губернатора. Об этом говорил и полпред, и сам Травников, и бывший губернатор Городецкий. На брифинге Андрей Травников сказал, что кадровые изменения в составе новосибирского правительства произойдут, как это бывает всегда. Он заверил, что это не будут отставки и перемены ради перемен. Это будут точечные корректировки. Был задан вопрос — есть ли у нового врио губернатора какое-то мнение по резонансным проектам, которые реализуются в Новосибирской области, в частности, о “мусорной концессии”. Травников заявил, что познакомился с темой и будет ей заниматься. Церемония представления закончилась проводами Владимира Городецкого, её завершили бурные и продолжительные аплодисменты».