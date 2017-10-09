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10:23 (мск), источник: dostup1.ru

Мэр Челябинска обвинил автолюбителей в создании 10-балльных пробок

«Ну, есть же негласное правило: если в городе включают отопление — значит, нужно менять резину», — прокомментировал Евгений Тефтелев.

Источник: dostup1.ru

Глава Челябинска Евгений Тефтелев обвинил челябинских водителей в создании 10-балльных пробок, которые зафиксировали в минувший вторник, 3 октября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам Тефтелева, в то утро лично ему пришло сразу несколько SMS-предупреждений о непогоде на улице. «Мы обращались к владельцам транспорта, чтобы они пересели на общественный транспорт или заранее планировали свой маршрут с учетом сильных осадков. У нас же есть негласное правило: если в городе включают отопление — значит, нужно менять резину. Так вот пробки получились из-за того, что автомобилисты не поменяли резину, произошло много мелких ДТП», — сказал руководитель городской администрации, добавив, впрочем, что в тот вторник было зафиксировано 120 аварий, а по статистике, в обычный день их происходит не меньше.

Он также отметил, что город готов к снежной зиме: компания «Южуралмост» закупила необходимое количество дорожной техники.

Добавим, что в пятницу в регионе установилась плюсовая температура. По прогнозам синоптиков, всю неделю ожидается ясная погода, столбики уличных термометров поднимутся до 13 градусов тепла.

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