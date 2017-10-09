Мэр Челябинска обвинил автолюбителей в создании 10-балльных пробок

По словам Тефтелева, в то утро лично ему пришло сразу несколько SMS-предупреждений о непогоде на улице. «Мы обращались к владельцам транспорта, чтобы они пересели на общественный транспорт или заранее планировали свой маршрут с учетом сильных осадков. У нас же есть негласное правило: если в городе включают отопление — значит, нужно менять резину. Так вот пробки получились из-за того, что автомобилисты не поменяли резину, произошло много мелких ДТП», — сказал руководитель городской администрации, добавив, впрочем, что в тот вторник было зафиксировано 120 аварий, а по статистике, в обычный день их происходит не меньше.