Мэр Челябинска обвинил автолюбителей в создании 10-балльных пробок
«Ну, есть же негласное правило: если в городе включают отопление — значит, нужно менять резину», — прокомментировал Евгений Тефтелев.
«Ну, есть же негласное правило: если в городе включают отопление — значит, нужно менять резину», — прокомментировал Евгений Тефтелев.
Глава Челябинска Евгений Тефтелев обвинил челябинских водителей в создании 10-балльных пробок, которые зафиксировали в минувший вторник, 3 октября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По словам Тефтелева, в то утро лично ему пришло сразу несколько
Он также отметил, что город готов к снежной зиме: компания «Южуралмост» закупила необходимое количество дорожной техники.
Добавим, что в пятницу в регионе установилась плюсовая температура. По прогнозам синоптиков, всю неделю ожидается ясная погода, столбики уличных термометров поднимутся до 13 градусов тепла.