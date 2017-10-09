Свердловский коммунист Вегнер готов расстаться с партбилетом из-за голосования за Куйвашева

Как пояснил Накануне.RU член бюро комитета Свердловского областного отделения КПРФ, секретарь по идеологической работе, депутат регионального заксобрания Александр Ладыгин, к его коллеге по парламенту и пока еще однопартийцу Вернеру накопилось немало претензий. Главные из них — неуплата «партийного максимума», голосование на выборах губернатора не за представителя КПРФ Алексея Парфенова, а за «единоросса» Евгения Куйвашева, а также позиция по строительству в Асбесте сурьмяного завода, против которого выступают коммунисты.

«Вячеслав Михайлович [Вегнер] не исполняет свои обязанности коммуниста в Заксобрании, — считает Ладыгин, — он прошел, как и я, по партийному списку, но не выплачивает “партмаксимум” [у свердловских коммунистов есть решение, что рядовой партиец платит 1% в качестве взносов, а депутаты отчисляют около 25% от зарплаты]. Вегнер регулярно ведет антипартийную пропаганду в СМИ, заявляя, что считает себя самостоятельным политиком. Он призывал, например, голосовать за тогда врио губернатора Евгения Куйвашева. То есть человек нарушает устав партии, наносит ей ущерб своей деятельностью».

Что касается сурьмяного завода, то Ладыгин сообщил, что его коллега-депутат ездил в Асбест фактически как представитель областной администрации, которая выступает за строительство предприятия Игоря Ротенберга. Там он пытался договориться с лидером коммунистов этого города Натальей Крыловой (дума Асбеста в настоящее время больше, чем наполовину состоит из депутатов от КПРФ) о том, чтобы те прекратили активность по препятствованию строительству экологически опасного производства.

Теперь персональное дело Вегнера будут рассматривать на уровне первичной организации Чкаловского района Екатеринбурга. Затем, если на местном уровне его решат исключить (что, скорее всего, и произойдет), то слово останется за обкомом КПРФ.

Однако лишение партбилета не означает, что Вернер расстанется с депутатским мандатом. Как пояснил Накануне.RU Ладыгин, законодательство не предусматривает такую норму, даже если народный избранник шел по партсписку.

Сам же Вегнер к действиям однопартийцев относится спокойно. В беседе с корреспондентом Накануне.RU он заявил, что останется коммунистом даже без партбилета, а также еще раз подтвердил свою позицию по губернатору и сурьмяному заводу.

«Считаю, что завод нужно строить в обязательном порядке, потому что это деньги, налоги, это рабочие места, — считает депутат. — Но строить под жестким экологическим контролем. А по Куйвашеву я публично объяснял свою позицию, считая, что не надо из выборов губернатора устраивать клоунаду. Если кандидат [Парфенов] говорит, что он за промышленную политику и тут же выступает против строительства завода, то кто он после этого?».

Насчет «партийного максимума» Вегнер заявил, что платить его он не собирается, поскольку это не предусмотрено уставом КПРФ, но регулярно отчисляет членский взнос — 1%.

«При этом все забыли, что я являюсь спонсором партии, и за последние шесть лет перечислил КПРФ несколько миллионов рублей», — напомнил депутат.