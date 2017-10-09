Роман Юшков стал фигурантом очередного уголовного дела

Текст «Хватит кормить чужаков» опубликован в ноябре прошлого года. Он включает в себя статистическую таблицу подушевого производства и потребления в разных республиках СССР, взятую из газеты «Комсомольская правда». В комментарии к тексту было указано что во всех нерусских республиках потребляли в разы больше, чем производили, и что в СССР происходило очевидное перераспределение ресурсов из русских регионов в нерусские.



В июле 2017 года Юшков был осуждён за публикацию в социальной сети текста «Скажи чужаку своё НЕТ», в котором содержался призыв не делать покупки в азербайджанских магазинах. Пермский краевой суд вынес публицисту и университетскому преподавателю приговор в виде штрафа в размере 200 тыс. руб., а также запрета на 2 года заниматься преподавательской деятельностью.



В августе 2017 года в отношении господина Юшкова уже были возбуждены два уголовных дела: по вышеупомянутой статье УК, а также по статье «Реабилитация нацизма» (ст. 354.1) — за репост текста, отрицающего уничтожение 6 миллионов евреев в ходе Второй Мировой войны. На сегодня все три уголовных дела объединены в одно.



«Четвёртое уголовное дело в течение одного года… Это всё уже настолько напоминает политическую травлю, что даже не смешно», — прокомментировал агентству «Перископ» известие о возбуждении нового уголовного дела сам Роман Юшков.