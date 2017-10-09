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09:58 (мск), источник: Tengrinews

Аскар Амрин назначен заместителем акима Астаны

Заместителем акима Астаны назначен Аскар Амрин, передает Елорда Инфо.

Источник: Tengrinews

Сообщается, что до назначения Амрин занимал пост советника акима столицы.

Аскар Кеменгерович Амрин 1975 года рождения, уроженец Северо-Казахстанской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности «юрист-международник», Корнельскую школу права (США), магистр права. Трудовую деятельность начал юрисконсультом Государственного центра по выплате пенсий по Акмолинской области. С 1997 по 2001 год занимал должности главного специалиста, начальника управления правовой экспертизы и законопроектных работ, заместителя директора, директора департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан. С 2002 по 2003 год был заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса; заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (сентябрь 2002 — июнь 2003). С 2003 по 2006 год занимал должность вице-министра финансов Республики Казахстан. С 2007 по 2012 год — вице-президент «Ланкастер Инвест». Также в 2012 году Аскар Амрин был ответственным секретарем Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан. С 2012 по 2016 год руководил Аппаратом Генерального прокурора Республики Казахстан. В 2012 году награжден орденом «Құрмет». Женат, воспитывает троих детей.

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