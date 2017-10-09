Виталий Передерий покинул пост первого замминистра Челябинской области ради грандиозной стройки

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник, Виталий Передерий покинул пост первого замминистра 4 октября. Это место пока остается вакантным. Решение о назначении нового зама будет принимать губернатор Борис Дубровский. Ожидается, что это произойдет не раньше среды, 11 октября.
На новом посту Виталий Передерий предстоит заняться строительством конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.
Как уже сообщало агентство, конгресс-холл, который также рассматривается как место проведения мероприятий саммита, будет построен на улице Труда, между гостиницей Radisson Blu и ТРК «Гагарин Парк». Общественно-деловой центр расположится в границах улиц Братьев Кашириных, Береговой и русла реки Миасс на участке площадью 5 гектаров.
Кроме того, разрабатывается проект реконструкции набережной, муниципалитет ведет работы по модернизации улично-дорожной сети в этом районе города.
Виталий Передерий родился в 1971 году в Челябинске. Окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «Городское строительство и хозяйство».
С 1994 до 2004 года работал инженером, начальником отдела трассы МУП «Челябинскметротранспроект». До 2005 года — начальник отдела трассы ООО институт «Челябинскметротранспроект». С 2005 года до 28 апреля 2014 года возглавлял ООО «Челябинский дорожно-транспортный проектный институт». 28 апреля 2014 года назначен на должность заместителя главы Администрации города по вопросам градостроительства. С первого октября 2015 года — заместитель главы города по вопросам градостроительства. С 15 декабря 2015 года — первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области.