Виталий Передерий покинул пост первого замминистра Челябинской области ради грандиозной стройки

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» осведомленный источник, Виталий Передерий покинул пост первого замминистра 4 октября. Это место пока остается вакантным. Решение о назначении нового зама будет принимать губернатор Борис Дубровский. Ожидается, что это произойдет не раньше среды, 11 октября.

На новом посту Виталий Передерий предстоит заняться строительством конгресс-холла к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.

Как уже сообщало агентство, конгресс-холл, который также рассматривается как место проведения мероприятий саммита, будет построен на улице Труда, между гостиницей Radisson Blu и ТРК «Гагарин Парк». Общественно-деловой центр расположится в границах улиц Братьев Кашириных, Береговой и русла реки Миасс на участке площадью 5 гектаров.

Кроме того, разрабатывается проект реконструкции набережной, муниципалитет ведет работы по модернизации улично-дорожной сети в этом районе города.

Справка.

Виталий Передерий родился в 1971 году в Челябинске. Окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «Городское строительство и хозяйство».