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10:10 (мск), источник: Om1.ru

Бывший депутат Горсовета Омска Дубель признан банкротом

Эсер задолжал 722 миллиона рублей банку ВТБ.

Стало известно, что арбитражный суд Омской области признал бывшего депутата от «Справедливой России» Антона Дубеля банкротом. Теперь его имущество будет реализовано за шесть месяцев.

Парламентарий сам подал на банкротство в марте, поскольку задолжал 721,9 миллиона рублей Банку ВТБ 24.

Сейчас финансовым управляющим стал Виталий Попелышев.

Сам Антон Дубель для комментариев не доступен, его мобильный не отвечает.

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