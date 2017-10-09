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10:46 (мск), источник: Интерфакс

Омбудсмен Петербурга предложил провести парламентские слушания после акции 7 октября

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов предложил обсудить в парламенте городской закон о митингах после несанкционированной акции на Марсовом поле 7 октября.

«Избирательный подход органов исполнительной власти к согласованию публичных мероприятий, раз за разом проявляемое нежелание находить законное решение, обеспечивающее реализацию права граждан на свободу мирных собраний, в том числе демонстративный отказ в их согласовании, способствует радикализации общественных настроений, фактически провоцирует людей с активной гражданской позицией, прежде всего — молодежь, на проведение несогласованных акций», — отмечается в заявлении омбудсмена, опубликованном пресс-службой.

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Митинг 7 октября на Марсовом поле не был согласован органами исполнительной власти, причем вопреки требованиям действующего законодательства организаторам даже не было предложено альтернативное место для его проведения.
Александр Шишлов
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге

«С другой стороны, организаторы митинга безответственно призывали людей принять участие в несогласованной акции, вводя их в заблуждение информацией о якобы полученном согласовании», — добавил Шишлов.

Омбудсмен также назвал действия полиции на акции корректными и эффективными.

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