Омбудсмен Петербурга предложил провести парламентские слушания после акции 7 октября
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Уполномоченный по правам человека в
Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — Уполномоченный по правам человека в
«Избирательный подход органов исполнительной власти к согласованию публичных мероприятий, раз за разом проявляемое нежелание находить законное решение, обеспечивающее реализацию права граждан на свободу мирных собраний, в том числе демонстративный отказ в их согласовании, способствует радикализации общественных настроений, фактически провоцирует людей с активной гражданской позицией, прежде всего — молодежь, на проведение несогласованных акций», — отмечается в заявлении омбудсмена, опубликованном
Митинг 7 октября на Марсовом поле не был согласован органами исполнительной власти, причем вопреки требованиям действующего законодательства организаторам даже не было предложено альтернативное место для его проведения.
«С другой стороны, организаторы митинга безответственно призывали людей принять участие в несогласованной акции, вводя их в заблуждение информацией о якобы полученном согласовании», — добавил Шишлов.
Омбудсмен также назвал действия полиции на акции корректными и эффективными.