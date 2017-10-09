Омбудсмен Петербурга предложил провести парламентские слушания после акции 7 октября

«Избирательный подход органов исполнительной власти к согласованию публичных мероприятий, раз за разом проявляемое нежелание находить законное решение, обеспечивающее реализацию права граждан на свободу мирных собраний, в том числе демонстративный отказ в их согласовании, способствует радикализации общественных настроений, фактически провоцирует людей с активной гражданской позицией, прежде всего — молодежь, на проведение несогласованных акций», — отмечается в заявлении омбудсмена, опубликованном пресс-службой.