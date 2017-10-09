Сергей Бидонько: «Есть дороги хуже, чем в Свердловской области»

На посту заместителя председателя комитета по транспорту и строительству он занимается, в том числе, двумя острейшими проблемами — «убитыми» дорогами и обманутыми дольщиками.

О том, когда ездить по России будет легко и безопасно, и что нужно сделать, чтобы застройщики перестали обманывать клиентов — он рассказал в интервью ЕАН.

— В Госдуме Вы занимаетесь дорожной темой, общаетесь с коллегами из профильных комитетов и депутатами из других регионов. К какому заключению пришли — в Свердловской области дороги хуже или, может быть, лучше, чем на других территориях?

— В марте 2017 года, я был утвержден на должность координатора федерального партийного проекта «Безопасные дороги». Мы проверяем состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, следим за расходованием средств, поступающих на ремонт дорог. В последнее время я успел побывать и в других регионах, попавших в данный проект — в Челябинской, Курганской, Омской областях, был несколько раз в Крыму. Качество дорог по всей России оставляет желать лучшего, но в Свердловской области ситуация не самая тяжелая. Есть дороги и хуже. Наша задача сегодня — свести к минимуму «убитые» дороги и содержать в сохранности новые.

Напомню, что в этом году в 34 регионах России, в том числе и в Свердловской области, был запущен приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги». В общей сложности ремонт в рамках БКД у нас был запланирован на 49 аварийных участках, работы завершены на 22 из них. Асфальтирование дорог завершено на 87%, тротуаров — на 66%. В частности, на проспекте Ленина на 80% заменено покрытие на основных тротуарах, велодорожка завершена на 90%. В рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» и муниципальных программ на ремонт дорог Свердловской области было направлено 1,3 млрд рублей из областного бюджета, еще 126,4 млн — из федерального. Из городской казны выделили 98,6 млн рублей. Считаю, что результаты хорошие.

— У вас есть понимание, как вообще решить дорожный вопрос в России? Такое ощущение, что сколько денег не выделяй — все уходит как в черную дыру. Другие говорят — «это не деньги, а копейки, нужно выделять в 10, 20, 50 раз больше…»

— Финансовые потребности дорожной отрасли сегодня велики, депутаты из года в год настаивают на выделении дополнительных средств на строительство и ремонт дорожных объектов федерального и регионального значения. Эксперты указывают на то, что пока объем средств дорожного фонда не позволяет осуществлять ремонт автомобильных дорог регионального значения в соответствии с нормативными межремонтными сроками. Ведь в соответствии с ними ежегодно требуется выполнять ремонт десятков, а то и сотен тысяч км автодорог регионального значения. В Свердловской области эта цифра достигает не менее 1988 км, при этом фактически финансирование содержания и капитального ремонта автомобильных дорог регионального значения в 2016 году составило 24,1% от утвержденных нормативов. В целом по стране бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2016 год в размере 614,6 мдрд рублей, после уточнения составили 648,9 млрд рублей. Но исполнение составило 96,9%. Так что задача сегодняшнего дня — осваивать те средства, которые выделяются.

— И в Москве, и в регионах сейчас — активная стадия бюджетного процесса. 2018 год для Екатеринбурга — год чемпионата мира по футболу. Можно рассчитывать, что мы получим какие-то дополнительные деньги? На те же дороги, на метро… Или все опять уйдет в Москву и Казань?

— Считаю, что некорректно говорить, что все деньги идут в Москву, и тем более в Казань. Дорожный фонд региона каждый год дополнительно получает немалые средства, в этом году это будет сделано еще и за счет сборов системы «Платон». Потребности региона велики, но это не значит, что их нужно покрывать за счет других регионов. Согласен с вами, что Екатеринбургу очень нужно развивать современный вид транспорта — метро. Но напомню, что в 90-е годы прошлого столетия этот вид транспорта стал субъектовым. Сегодня региональных средств хватает только на небольшие обновления и плановый ремонт подземки.

— Все более популярна в обществе идея ужесточения ПДД, размеров штрафов. Есть мнение, что все это — от бессилия: «На нормальные дороги денег нет, строить мы их не умеем, безопасность водителей не гарантируем. Единственный выход — заставить их ездить аккуратнее». Ваше отношение к «репрессивным» предложениям?

— Опять же скажу: нормальные дороги в стране и в нашей области, а том числе, есть. Строить дороги мы умеем! А для безопасности водителей надо ужесточать ПДД, другого выхода нет. И мы, депутаты, это делаем. Посмотрите, как планомерно государство приучает водителей соблюдать правила дорожного движения, постепенно ужесточая штрафы за различные нарушения. Вот только последние новости. Ужесточена ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Введена уголовная ответственность за повторное совершение данного правонарушения. Ужесточены наказания за грубые нарушения ПДД: выезд на встречную полосу, превышение скорости движения транспортных средств, проезд на запрещающий сигнал светофора. Запрещен допуск к экзаменам на право управления лиц, не прошедших обучение в автошколе. Отдельно отмечу: Госдума 23 сентября приняла во втором чтении ужесточение наказания за непропуск пешеходов. Проект закона предполагает увеличение штрафа за это нарушение с 1,5 до 2,5 тыс. рублей.

Кстати, штраф может вырасти и для пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте. С такой инициативой выступает Общественная палата.

Или, например, в Госдуму поступило предложение поделить водителей на две категории — любителей и профессионалов. Учебную нагрузку тех, кто планирует заниматься грузовыми и пассажирскими перевозками, могут увеличить. Любителей же наоборот перегружать не будут.

Еще пример: депутаты намерены ужесточить вплоть до уголовной ответственности наказание для тех, кто устраивает незаконные гонки на улицах российских городов и участвуют в них.

Но, конечно, идеальной страховки от ДТП на дорогах у нас еще не придумали, а вот минимизировать подобные ситуации каждому по силам. Дорожное законодательство, похоже, и дальше будет ужесточаться. Может быть, дойдут и до конфискации автомобилей за нарушение ПДД, но кардинально поменять ситуацию на дорогах, на мой взгляд, может только личное отношение водителя к соблюдению правил на дорогах.

— Вы — сторонник идеи отмены транспортного налога. Насколько это реально и на что его целесообразно заменить?

— Сейчас отмена транспортного налога приведет к большому негативу: субъекты получат меньше средств для ремонта дорог. Законопроект о замене транспортного налога на экологический, по информации минтранса России, подготовят к 2019 году. Работа проводится в соответствии с Транспортной стратегией РФ на период до 2030 года. Я за отмену транспортного налога, потому что считают, что тогда каждый будет платить столько, сколько реально проехал. Это было бы хорошей социальной мерой для ветеранов и пенсионеров, которые зачастую используют свой автомобиль только летом, а в остальное время машина стоит в гараже.

— Недавно в России проходила акция «На работу на велосипеде». Многие чиновники пересели на двухколесный транспорт, а вас федеральные журналисты поймали за рулем авто. Не верите в перспективы велодвижения в России? Для Урала массовая велосипедизация — это вообще актуально или больше пиар?

— Я приветствую проведение подобных акций, это необходимая популяризация альтернативного транспорта и здорового образа жизни. Езда на велосипеле является хорошим способом поддержания физической формы, инструментом для улучшения экологии и транспортной ситуации в городе. Но пока это — только акция. У нас — северная страна, велосипедом не всегда воспользуешься. Кроме этого, граждане, использующие в большом городе велосипед, не всегда изучают и знают правила дорожного движения. Да и есть водители, которые просто не воспринимают велосипедиста как участника движения. Тут еще много вопросов, и мы будем их обсуждать в рамках нашего партийного проекта «Безопасные дороги».

— Еще одна из ваших профильных тем — проблема обманутых дольщиков. В вашу бытность министром строительства и инфраструктуры Свердловской области, областные власти рапортовали о том, что проблема, практически, решена. Сейчас новый всплеск митингов, голодовок. Что пошло не так?

— Сегодня 928 объектов жилого строительства в стране остаются недостроенными, еще 400 застройщиков имеют проблемы с финансированием. Таковы данные рабочей группы президиума Генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков, куда я тоже вхожу после избрания депутатом. Существует федеральный реестр обманутых дольщиков, в котором зарегистрировано лишь 45 тыс.семей — разночтение в цифрах обусловлено тем, что само попадание в ведомственный список не дает гражданам никаких дополнительных гарантий, поэтому многие пострадавшие просто не спешат обращаться в министерство строительства. Есть поручение президента сформировать «дорожную карту» по каждому региону. Ситуацию с каждым объектом мы будем рассматривать отдельно — пока другого выхода я не вижу.

— Если смотреть на проблему долевого строительства с уровня федерального парламента, что нужно сделать для того, чтобы само понятие «обманутый дольщик» ушло в прошлое? Или это нереально?

— На сегодняшний день так называемые «дольщики» вложили в строительство более 4,5 триллионов рублей, на которые было построено более 12 тыс. многоквартирных домов общей площадью более 110 млн квадратных метров. Но в настоящее время на территории страны остаются еще сотни проблемных объектов. Существующая система гарантирования подобных сделок — обязательное страхование ответственности застройщиков — показала свою неэффективность. С дольщиками заключались договоры страхования, но при этом никто не контролировал их регистрацию, и, главное, не следил за тем, перечислял ли застройщик деньги в страховую компанию. Сегодня в Госдуме обсуждаются поправки в закон об участниках долевого строительства, в нем предполагается наладить работу компенсационного фонда помощи дольщикам. Решить проблему можно, только ужесточив законодательство. Нужно создать такое правовое поле на федеральном уровне, которое не позволит недобросовестным застройщикам появляться.

— Одна из самых резонансных историй года — реновация по-собянински, снос старых домов в пределах Садового кольца и переселение людей. На ваш взгляд, когда придет пора расселять центр Екатеринбурга? Хрущевок здесь — десятки…