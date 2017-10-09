Назначен глава следственного управления СКР по Ростовской области
Руководителем следственного управления СКР по Ростовской области назначен
Руководителем следственного управления СКР по Ростовской области назначен
Прежний глава регионального следственного управления Юрий Попов был освобожден от должности указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года.
Исполняющим обязанности руководителя управления стал Аслан Хуаде, до этого бывший заместителем Юрия Попова.
На должность заместителя СУ СКР по Ростовской области Аслан Хуаде был назначен в августе 2011 года. До этого он занимал пост первого заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.