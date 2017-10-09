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10:40 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Назначен глава следственного управления СКР по Ростовской области

Руководителем следственного управления СКР по Ростовской области назначен генерал-майор юстиции Аслан Хуаде, сообщается на сайте ведомства.

Источник: Аргументы и факты

Прежний глава регионального следственного управления Юрий Попов был освобожден от должности указом президента РФ Владимира Путина в мае 2017 года.

Исполняющим обязанности руководителя управления стал Аслан Хуаде, до этого бывший заместителем Юрия Попова.

На должность заместителя СУ СКР по Ростовской области Аслан Хуаде был назначен в августе 2011 года. До этого он занимал пост первого заместителя руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

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