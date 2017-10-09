Молдова и Украина укрепляют свое сотрудничество

Источник: Noi.md

В ходе официального визита премьер-министра Украины Володимира Гройсмана в Кишинев между Правительством Республики Молдова и Кабинетом Министров Украины было подписано Соглашение о вышеуказанных мерах контроля на общих пограничных пропускных пунктах молдавско-украинской государственной границы, в том числе на центральном участке, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Правительства, в документе установлены новые формы взаимодействия между пограничными контрольными органами для упрощения бюрократических формальностей и процедур при обеспечении безопасности и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ. Совместный контроль на молдавско-украинской границе будет применяться как в отношении автомобильного транспорта, так и железнодорожного транспорта.