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10:40 (мск), источник: Noi.md

Молдова и Украина укрепляют свое сотрудничество

Республика Молдова и Украина укрепляют свое сотрудничество в области осуществления совместного контроля лиц, транспортных средств, товаров и предметов на государственной границе.

Источник: Noi.md

В ходе официального визита премьер-министра Украины Володимира Гройсмана в Кишинев между Правительством Республики Молдова и Кабинетом Министров Украины было подписано Соглашение о вышеуказанных мерах контроля на общих пограничных пропускных пунктах молдавско-украинской государственной границы, в том числе на центральном участке, передает IPN.

Согласно пресс-релизу Правительства, в документе установлены новые формы взаимодействия между пограничными контрольными органами для упрощения бюрократических формальностей и процедур при обеспечении безопасности и уважения суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ. Совместный контроль на молдавско-украинской границе будет применяться как в отношении автомобильного транспорта, так и железнодорожного транспорта.

В пресс-релизе отмечается также, что в связи с активизацией трансграничного сотрудничества будет обеспечена эффективная борьба с нелегальной миграцией и незаконной деятельностью на общей государственной границе. Документ заключен между Республикой Молдова и Украиной сроком на пять лет и соответствует обязательствам, взятым на себя двумя государствами через Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.

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