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10:36 (мск), источник: РБК

Армия Сирии заявила о применении оружия из США против российских военных

Боевикам в Сирии поступает оружие западного производства, заявил дивизионный генерал Али Аль-Али в ходе демонстрации захваченного у террористов оружия, передает «Интерфакс».

Источник: Reuters
По его словам, в период с июня по сентябрь к боевикам попало более 1,4 тыс. грузовиков с оружием и снаряжением западного производства.

«Мы знаем, что США поставили террористам в Сирию в период с 5 июня по 15 сентября этого года 1421 грузовик с военным имуществом и вооружением. Это оружие якобы предназначалось для борьбы с террористами, но, в конечном счете, оно попало в руки боевиков «Исламского государства» и «Джабхат ан-Нусры» (запрещены в России. — РБК), — заявил генерал.

В частности, были продемонстрированы образцы оружия, которые использовались боевиками, атаковавшими взвод российской военной полиции в конце сентября, передает «РИА Новости».

Среди них есть образцы оружия из США, Бельгии и Франции. Как подчеркнул генерал, сирийской армией «были собраны неопровержимые доказательства того, что террористами используется иностранное вооружение и боеприпасы».

Атака на взвод российской военной полиции в зоне деэскалации в Идлибе была совершена в конце сентября. Здание с российскими военными было на несколько часов блокировано и подверглось интенсивному обстрелу. Всего в блокаде оказались 29 россиян. Отразить атаку им помогли сирийские союзники и специально сформированная группа прорыва, в которую вошли штурмовики Су-25. По данным Минобороны, в атаке приняли участие террористы группировки «Джабхат-ан-Нусра».

Оружие боевикам ИГИЛ в Сирии поставляется из США, Бельгии и Франции
Во время загрузки произошла ошибка.
10:12 (мск)© Ньюстюб
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