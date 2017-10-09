Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа причина крупного пожара в Москве
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Пенсионеры Украины в октябре получат новые увеличенные пенсии
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Трамп: Трагедия в Пуэрто-Рико подпортила американский бюджет Президент США сделал ряд неоднозначных заявлений и закидал пуэрториканцев туалетной бумагой
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Винтовка "Сумрак": СМИ рассказали о новом рекоде снайперов России
Сеть возмущена откровенными кадрами Штурм - СМИ
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
Беременная Ковальчук восхитила фанатов фото в черном лифе - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
Ходорковский, поздравляя Путина, пожелал ему отделить себя от РФ
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
13Самое продаваемое оружие в США
11:08 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский уехал в Китай на форум малого и среднего бизнеса, в 2018 году такой форум пройдет в Челябинске

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский принимает участие в III Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса, который проходит в китайском городе Гуанчжоу с 8 по 12 октября.

«Челябинская область готовится стать российской площадкой форума в 2018 году», — отметил губернатор Борис Дубровский на церемонии открытия III Российско-Китайского делового форума малого и среднего бизнеса.

Как уже сообщало агентство, форум проходит в китайском городе Гуанчжоу с 8 по 12 октября. В нем принимает участие губернатор Челябинской области во главе южноуральской делегации бизнесменов.

«Мы стремимся укреплять линейные межрегиональные связи. Именно на этом уровне решатся ключевые вопросы для бизнеса», — подчеркнул Борис Дубровский.

Борис Дубровский подчеркнул, что дополнительный импульс развитию сотрудничества между Россией и Китаем может придать новый, предложенный властями Челябинской области формат — Форум глав регионов ШОС. В настоящий момент он начинает применяться сейчас на самом высоком уровне.

В рамках мероприятия представители правительства Челябинской области примут участие в работе секций «Регионы Китая и регионы России: возможности и перспективы сотрудничества», «Образование, наука и инновации: сотрудничество или конкуренция» и «Туризм как катализатор развития деловых отношений».

Как сообщало агентство, в ноябре 2017 года в Челябинске пройдет форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в которых планируют принять участие главы обоих государств.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В Троицке треть домов остается без тепла
«Ъ» узнал о планах Макрона приехать в Россию
Минтранс назвал дату прекращения работы «ВИМ-Авиа»
Сенатор заявил об угрозе «третьей мировой войны» из-за Трампа
Саудовская Аравия купит комплексы ПВО С-400 и автоматы АК-103
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Акунин дописал последнюю книгу про Эраста Фандорина
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Как правильно подготовить дачу к зиме
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти назвали стоимость программы реновации
Дачников заставят оплачивать счета вовремя
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь