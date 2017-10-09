Молдова и Грузия будут развивать сотрудничество
Главы МИД Грузии и Молдовы подчеркнули успешное сотрудничество двух стран.
Главы МИД Грузии и Молдовы подчеркнули успешное сотрудничество двух стран.
КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Министры иностранных дел Грузии и Молдовы Михаил Джанелидзе и Андрей Галбур в рамках двусторонней встречи в Тбилиси подчеркнули успешное сотрудничество между странами и обсудили перспективы развития отношений, сообщает РИА Новости.
В Тбилиси в воскресенье прошло специальное заседание глав МИД
Кому из международных структур Молдова платит больше всего>>>.
«На встрече разговор зашел о
Министры также подчеркнули важность сохранения динамики визитов высокого уровня. Как отмечается, в этом направлении была рассмотрена возможность визита
На встрече, кроме того, были отмечены «партнерские отношения в рамках международных форматов».