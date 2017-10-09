Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа причина крупного пожара в Москве
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Поезд Москва — Париж остановили в Польше
Кто убивает российских офицеров в Сирии
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Сеть возмущена откровенными кадрами 51-летней Штурм - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
Момент убийства бизнесмена в центре Москвы попал на видео
Порошенко о драке в Раде: в голове не укладывается
Беременная Ковальчук восхитила фанатов фото в черном лифе - СМИ
Идеальное тело: СМИ о 53-летней Макферсон в бикини
Ходорковский, поздравляя Путина, пожелал ему отделить себя от РФ
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
13Самое продаваемое оружие в США
10:48 (мск), источник: Sputnik.md

Молдова и Грузия будут развивать сотрудничество

Главы МИД Грузии и Молдовы подчеркнули успешное сотрудничество двух стран.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Министры иностранных дел Грузии и Молдовы Михаил Джанелидзе и Андрей Галбур в рамках двусторонней встречи в Тбилиси подчеркнули успешное сотрудничество между странами и обсудили перспективы развития отношений, сообщает РИА Новости.

Читайте также
Молдова и Украина укрепляют свое сотрудничество

В Тбилиси в воскресенье прошло специальное заседание глав МИД стран-членов ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова). Заседание было посвящено 20-летию со дня основания организации.

Кому из международных структур Молдова платит больше всего>>>.

«На встрече разговор зашел о грузино-молдавском сотрудничестве в двустороннем формате. Были подчеркнуты существующие дружественные и партнерские отношения, что, по словам министров, создает хорошее основание для развития секторного сотрудничества с целью достижения конкретных результатов», — говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

Министры также подчеркнули важность сохранения динамики визитов высокого уровня. Как отмечается, в этом направлении была рассмотрена возможность визита премьер-министра Павла Филипа в Грузию.

На встрече, кроме того, были отмечены «партнерские отношения в рамках международных форматов».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Испытано на себе: как работает программа по переселению в Россию
Названо лучшее молдавское средство от похмелья после Дня вина
«Ъ» узнал о планах Макрона приехать в Россию
Минтранс назвал дату прекращения работы «ВИМ-Авиа»
Сенатор заявил об угрозе «третьей мировой войны» из-за Трампа
Саудовская Аравия купит комплексы ПВО С-400 и автоматы АК-103
Возбуждено новое дело об убийстве пауэрлифтера в Хабаровске
Разработан новый ГОСТ на соль: исчезнет термин «поваренная»
Акунин дописал последнюю книгу про Эраста Фандорина
Спорт
В трех голах поучаствовал вратарь. Чем Акинфеев лучше Лунева Несмотря на уверенную игру вратаря «Зенита», еще перед началом нынешнего сбора национальной команды Станислав Черчесов признался, что номер один в России — Игорь Акинфеев
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Не для слабонервных: фильмы про пытки и казни Просим удалиться от экранов детей и беременных женщин: эти фильмы не для веселья и развлечения. Они заставляют задуматься, насколько хрупка жизнь человека — жизнь, которую так легко прервать самыми немыслимыми и безжалостными способами
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Учитель признал, что является отцом детей Юлии Пересильд Режиссер впервые заговорил о личной жизни.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь