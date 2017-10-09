Молдова и Грузия будут развивать сотрудничество

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 окт — Sputnik. Министры иностранных дел Грузии и Молдовы Михаил Джанелидзе и Андрей Галбур в рамках двусторонней встречи в Тбилиси подчеркнули успешное сотрудничество между странами и обсудили перспективы развития отношений, сообщает РИА Новости.

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В Тбилиси в воскресенье прошло специальное заседание глав МИД стран-членов ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова). Заседание было посвящено 20-летию со дня основания организации.

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«На встрече разговор зашел о грузино-молдавском сотрудничестве в двустороннем формате. Были подчеркнуты существующие дружественные и партнерские отношения, что, по словам министров, создает хорошее основание для развития секторного сотрудничества с целью достижения конкретных результатов», — говорится в заявлении грузинского внешнеполитического ведомства.

Министры также подчеркнули важность сохранения динамики визитов высокого уровня. Как отмечается, в этом направлении была рассмотрена возможность визита премьер-министра Павла Филипа в Грузию.