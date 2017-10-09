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11:02 (мск), источник: РБК

Россия объявила о покупке саудитами С-400 и производстве Эр-Риядом АК-103

Россия официально объявила о поставке саудитам комплекса С-400 «Триумф». Ранее СМИ оценивали стоимость такого контракта в $2 млрд. Но кроме того Эр-Рияд начнет производить автоматы АК-103.

Источник: РИА "Новости"

Россия поставит Саудовской Аравии зенитные ракетные системы ПВО С-400, противанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Буратино» и гранатометы АГС-30. Об этом заявила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева, передает «РИА Новости».

Кроме того, на территории Саудовской Аравии начнется производство автоматов Калашникова АК-103 и патронов к нему. Соответствующий контракт подписали Рособоронэкспорт и Saudi Arabian Military Industries (SAMI).

О том, что Эр-Рияд и Москва договорились о поставках С-400 стало известно 5 октября. Информацию подтверждал источник РБК в концерне «Алмаз-Антей», который занимается производством этих комплексов ПВО. «Что касается оплаты, Саудовская Аравия в состоянии купить все сразу и на много лет вперед, но они этого делать не будут, потому что они бизнесмены и скупые люди», — говорил источник РБК.

По данным «Коммерсанта», сумма всех оружейных контрактов с саудитами превышает $3 млрд, $2 млрд из них составит покупка С-400. Саудовский король прибыл в Москве 4 октября, а на следующий день встретился с президентом Владимиром Путиным. Это первый визит в Россию для монархов Саудовской Аравии.

Россия ранее договорилась о поставке С-400 Турции. Продажа зенитных комплексов союзникам США — Турции и Саудовской Аравии — критиковалась в Вашингтоне, но это на итоги сделок не повлияло.

И миллиарда мало! Саудиты приехали в Россию с полными карманами денег
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6 октября© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
2
Карим Абдуллин
Какой-то абсурд, Турция, Саудовская Аравия, кто дальше? США?
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