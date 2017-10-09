Россия объявила о покупке саудитами С-400 и производстве Эр-Риядом АК-103
Россия официально объявила о поставке саудитам комплекса С-400 «Триумф». Ранее СМИ оценивали стоимость такого контракта в $2 млрд. Но кроме того
Россия официально объявила о поставке саудитам комплекса С-400 «Триумф». Ранее СМИ оценивали стоимость такого контракта в $2 млрд. Но кроме того
Россия поставит Саудовской Аравии зенитные ракетные системы ПВО С-400, противанковые ракетные комплексы «Корнет-ЭМ», тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Буратино» и гранатометы АГС-30. Об этом заявила официальный представитель Федеральной службы по
Кроме того, на территории Саудовской Аравии начнется производство автоматов Калашникова АК-103 и патронов к нему. Соответствующий контракт подписали Рособоронэкспорт и Saudi Arabian Military Industries (SAMI).
О том, что
По данным «Коммерсанта», сумма всех оружейных контрактов с саудитами превышает $3 млрд, $2 млрд из них составит покупка С-400. Саудовский король прибыл в Москве 4 октября, а на следующий день встретился с президентом Владимиром Путиным. Это первый визит в Россию для монархов Саудовской Аравии.
Россия ранее договорилась о поставке С-400 Турции. Продажа зенитных комплексов союзникам США — Турции и Саудовской Аравии — критиковалась в Вашингтоне, но это на итоги сделок не повлияло.