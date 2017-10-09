Дуйсенова прокомментировала слова Атамбаева о размере пенсий в Казахстане

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 9 окт — Sputnik. Министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова заявила, что размеры социальных выплат являются сугубо внутренним вопросом Казахстана, комментируя слова президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

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«Казахстан и Кыргызстан всегда воспринимали друг друга по материальному состоянию такими, какие мы есть, поддерживали и помогали друг другу. Размеры социальных выплат и его уровень — сугубо внутренний вопрос каждого государства. Мы никогда не ставим вопрос другому государству о том, почему у них такой или другой размер выплат. Расходы на социальную помощь и поддержку составляют 4,2% от ВВП Казахстана. У Кыргызстана — это один процесс. Мы же это не говорим, не критикуем, потому что это внутригосударственный вопрос каждой страны», — заявила Тамара Дуйсенова журналистам.

Ранее президент Кыргзыстана Алмазбек Атамбаев обвинил руководство Казахстана в попытке повлиять на предстоящие выборы в стране и заявил, что казахстанские богатства разворовываются.

Атамбаев задался вопросом, почему пенсии в Казахстане выше, чем в Кыргызстане всего лишь в полтора раза, тогда как ВВП Казахстана больше ВВП соседнего государства в восемь раз.

«На сегодня размер пенсий в Казахстане в 2,6 раз больше, чем у коллег. С 1 января будет пересмотрена базовая пенсия, тогда разница на следующий год будет почти в три с половиной раза», — добавила Тамара Дуйсенова.