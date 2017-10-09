Узбекистан готовится ратифицировать ряд конвенций МОТ
На сегодняшний день Узбекистан уже ратифицировал 14 конвенций, из которых 8 являются основополагающими.
На сегодняшний день Узбекистан уже ратифицировал 14 конвенций, из которых 8 являются основополагающими.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Узбекистан готовится ратифицировать ряд конвенций Международной организации труда (МОТ), сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По словам заместителя
«Эти конвенции полностью имплементированы в национальное законодательство. При этом некоторые нормы нашего законодательства предоставляют работникам лучшие условия, нежели чем это сказано в международных документах. Сейчас речь стоит о дальнейшей ратификации других конвенций МОТ. Мы знаем, что всего было принято 189 конвенций и более 200 рекомендаций, которые страны должны выполнять по реализации международных трудовых прав», — отметила она.
Зампремьера также обратила внимание, что в стране необходимо менять само отношение к Международной организации труда, которую воспринимают только через призму вопросов детского или принудительного труда.
«Мы должны воспринимать эту организацию в более широком смысле, так как она принимает конвенции, касающиеся всех вопросов
Напомним, что Узбекистан ранее заявлял о планах по ратификации конвенций МОТ № 81 (об инспекции труда в промышленности и торговле), 129 (об инспекции труда в сельском хозяйстве), 132 (об оплачиваемых отпусках), 144 (о трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм), 183 (о пересмотре Конвенции 1952 года об охране материнства).